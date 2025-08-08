Эта подкормка сделает перец мясистым и сладким: какое удобрение лучше всего вносить в августе

Чем подкормить перец в августе / © pixabay.com

После первых плодов перец нуждается в дополнительной энергии, и именно от августовского ухода зависит, каким будет финальный урожай. Рассказываем, ссылаясь на ресурс zaxid.net, чем подкармливать болгарский перец в последний месяц лета, чтобы получить много больших и сладких плодов.

Почему перец нуждается в августе калийной подкормке

В начале сезона немаловажную роль играл азот, который стимулировал рост и развитие культуры. Но с наступлением августа на первый план выходит калий. Этот элемент отвечает за:

формирование больших и сладких плодов;

повышение плотности мякоти;

устойчивость к заболеваниям и перепадам температуры;

улучшение транспортировки питательных веществ из листьев в плоды.

Калий укрепляет клеточные стенки овощей, удлиняет срок хранения и улучшает их вкусовые качества в разы.

Какие лучшие варианты калийной подкормки для перца

Настой древесной золы. Это простое, но очень эффективное средство. Размешайте стакан пепла в 10 литрах воды и оставьте настаиваться одни сутки. Перед использованием разбавьте удобрение водой в пропорции 1:10 и полейте перец под корень на влажную почву.

Банановые шкурки содержат много калия. Залейте 4 шкурки тремя литрами воды и настаивайте несколько дней, пока не появится легкое брожение. Затем разведите настой в пропорции 1:5 и поливайте перец под корень раз в 10 дней.

Монофосфат калия. Это готовое минеральное удобрение с калием и фосфором. Оно быстро усваивается и не нуждается в дополнительных приготовлениях. Применяйте в соответствии с инструкцией, не чаще раза в две недели.

Как правильно подкармливать перец в августе