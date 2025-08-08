- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 85
- Время на прочтение
- 2 мин
Эта подкормка сделает перец мясистым и сладким: какое удобрение лучше всего вносить в августе
Август — решающий месяц для болгарского перца. Именно теперь важно уделить внимание правильной подкормке, чтобы получить обильный урожай больших и вкусных плодов.
После первых плодов перец нуждается в дополнительной энергии, и именно от августовского ухода зависит, каким будет финальный урожай. Рассказываем, ссылаясь на ресурс zaxid.net, чем подкармливать болгарский перец в последний месяц лета, чтобы получить много больших и сладких плодов.
Почему перец нуждается в августе калийной подкормке
В начале сезона немаловажную роль играл азот, который стимулировал рост и развитие культуры. Но с наступлением августа на первый план выходит калий. Этот элемент отвечает за:
формирование больших и сладких плодов;
повышение плотности мякоти;
устойчивость к заболеваниям и перепадам температуры;
улучшение транспортировки питательных веществ из листьев в плоды.
Калий укрепляет клеточные стенки овощей, удлиняет срок хранения и улучшает их вкусовые качества в разы.
Какие лучшие варианты калийной подкормки для перца
Настой древесной золы. Это простое, но очень эффективное средство. Размешайте стакан пепла в 10 литрах воды и оставьте настаиваться одни сутки. Перед использованием разбавьте удобрение водой в пропорции 1:10 и полейте перец под корень на влажную почву.
Банановые шкурки содержат много калия. Залейте 4 шкурки тремя литрами воды и настаивайте несколько дней, пока не появится легкое брожение. Затем разведите настой в пропорции 1:5 и поливайте перец под корень раз в 10 дней.
Монофосфат калия. Это готовое минеральное удобрение с калием и фосфором. Оно быстро усваивается и не нуждается в дополнительных приготовлениях. Применяйте в соответствии с инструкцией, не чаще раза в две недели.
Как правильно подкармливать перец в августе
Вносите подкормку в прохладное время дня.
Перед внесением удобрения обязательно полейте грядку чистой водой, это поможет защитить корни перца от ожогов.
Регулярно вносите удобрения в августе, это улучшит не только качество плодов, но и стимулирует появление новой завязи.