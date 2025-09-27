- Дата публикации
Эта прическа возвращается с новой силой: назван тренд этой осени
Хвост возвращается с новой силой.
Классический хвост – одна из самых простых прическа, которую можно сделать всего за несколько минут. Этой осенью он оказался среди самых больших трендов в прическах.
О ставшем хвосте становится настоящим модным аксессуаром, пишет Vogue France.
Осень-2025 превратила привычный ponytail в креативный бьюти-штрих, способный сделать любой образ более выразительным и стильным, а также показать свою индивидуальность.
Он может быть гладким с эффектом "зеркальных волос" или небрежно собранным. Впрочем, и в одной, и в другой интерпретациях он подойдет к вечернему образу, спортивному стилю или деловому костюму.
Среди трендов этого сезона:
силиконовые резинки, цепляющиеся в несколько рядов вдоль всего хвоста, чтобы создать эффект украшения.
большие тканевые резинки придадут объем и игривость, особенно в сочетании с расслабленными волнами.
миниатюрные банты в велюровом исполнении придадут изысканность.
