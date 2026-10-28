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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Эта прическа возвращается с новой силой: назван тренд осени-2026

Осенью 2026 года на первый план выходят естественность, мягкий объем и пряди, непринужденно обрамляющие лицо.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Дженна Ортега

Дженна Ортега / © Associated Press

После нескольких лет популярности идеально гладких пучков и туго затянутых волос модные тенденции меняют направление. Одним из главных трендов сезона стала мягкая небрежная прическа — низкий или средний хвост со свободными прядями, что создает эффект легкой растрепанности.

Все о трендовой прическе на осень-2026 — модный хвост, кому он подходит и как адаптировать его к осеннему образу, рассказали эксперты изданию Vogue Italia.

Стилисты объясняют, что этот образ напоминает культовые прически 1970-х годов, которые носили Джейн Биркин, Брижит Бардо и Джейн Фонда. Тогда небрежно собранные волосы стали символом свободы, женственности и богемного стиля.

Сегодня эта прическа возвращается в современном прочтении: сочетает ретро-шарм с непринужденной элегантностью и не нуждается в идеально зафиксированных прядях.

Как выглядит небрежный хвост

Hair-эксперты объяснили, что главная особенность этой прически — мягкая форма, естественный объем и свободно спадающие возле лица пряди. Волосы не затягивают слишком туго, а корни не приглаживают к идеальной гладкости. Благодаря этому прическа выглядит непринужденно, но не кажется неопрятной.

Пробор можно сделать центральным или боковым — в зависимости от черт лица и желаемого эффекта. Центральный пробор придает образу ретро-настроения, а боковой делает его более мягким и романтичным.

Секрет трендовой прически — не пытаться сделать ее идеальной. Несколько выбивающихся из хвоста прядей, немного приподнятые корни и свободно собранные волосы создают эффект естественности. В то же время важно, чтобы небрежность выглядела продуманной: прическа должна сохранять форму и подвижность.

Еще одно преимущество — простота. На создание такого хвоста уходит всего несколько минут, поэтому он станет удачным решением для повседневных образов, работы, прогулок и даже вечерних выходов.

Дженна Ортега продемонстрировала вариант с центральным пробором, свободными передними прядями и объемом на макушке / © Associated Press

Дженна Ортега продемонстрировала вариант с центральным пробором, свободными передними прядями и объемом на макушке / © Associated Press

Кому подходит небрежный хвост

Одна из причин популярности этой прически — ее универсальность. Благодаря разным вариантам пробора, объема и свободных прядей ее можно адаптировать к разным формам лица и типам волос.

  • Овальное лицо

Центральный пробор и пряди возле висков помогут подчеркнуть гармоничные пропорции и природные черты.

  • Вытянутое лицо

Лучше оставить больше объема по бокам и не слишком поднимать волосы на макушке. Свободные пряди возле щек также помогут зрительно сбалансировать пропорции.

  • Круглое лицо

Можно попробовать боковой пробор и удлиненные пряди, мягко обрамляющие лицо. Это поможет создать более выразительный силуэт прически.

В то же время эти рекомендации не являются строгими правилами: лучший вариант зависит от индивидуальных черт и того, как человек привык носить волосы.

Какая длина и текстура волос нужны

Проще всего сделать небрежный хвост на волосах средней и большой длины. Оно позволяет собрать пряди и оставить несколько локонов возле лица. На стрижке средней длины также можно создать подобный образ — достаточно собрать волосы в более короткий хвост и подчеркнуть текстуру кончиков.

Прическа подходит для прямых, волнистых и вьющихся волос. На прямых волосах можно добавить легкие волны, чтобы сделать укладку более объемной. Природные волны и кудри, наоборот, помогут получить нужный эффект без дополнительных усилий.

Напомним, мода 80-х снова возвращается — ретро-укладки снова популярны. Они смелые, объемные и непринужденные, как и несколько десятилетий назад.

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