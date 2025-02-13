Эта привычка разрушает наши отношения: чего следует избегать в общении с партнером

На самом деле существует множество советов и рекомендаций для построения счастливых и длительных отношений. И часто это очень конкретные вещи. Но иногда люди узнают о них уже при посещении семейного психолога, когда может быть поздно.

Чтобы такого не произошло, GQ расскажет, чего следует избегать, чтобы ваши отношения были длительными и счастливыми.

Вы никогда не думали об этом, не говорили и с годами все это оставалось незамеченным. Но, по словам психолога Джеффри Бернстайна, это ошибка. Он напоминает об очевидных вещах, но они вас могут удивить.

К примеру, вы можете быть поражены тем, какой эффект способен иметь общий банковский счет. Или что ощущение, что кто-то является всем твоим миром, совсем не такое положительное, как вы думали. Или – что это миф, будто счастливые пары никогда не спорят.

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Психолог рассказал также об одной привычке или установке, которая разрушает отношения, но о которой многие даже не догадываются и не осознают. Это постоянные разговоры о себе.

Вы наверняка знаете, что сосредоточение всего внимания на себе – не самый лучший способ иметь счастливые и длительные отношения.

Иногда бывает так, что кто-то просто монополизирует разговор, рассказывает о своих проблемах, желаниях, эмоциях – и не позволяет другому человеку участвовать.

А еще бывает, что человек искренне пытается сопереживать партнеру, понять и поддержать и вместо того, чтобы выслушать, начинает рассказывать о подобном собственном опыте. И так обращает на себя внимание, сам того не осознавая.

Именно поэтому Бернстайн советует обратить внимание на эту привычку и возвращаться к здоровому общению, когда вы действительно обращаете внимание на то, что говорит другой человек и спрашиваете об этом. Конечно, это должно быть взаимно, и когда вы в этом нуждаетесь, вы должны иметь такое же внимание от другой стороны. Только тогда отношения могут работать.

Ранее ТСН.ua также писал о том, как именно должна спать пара: отдельно или вместе.

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