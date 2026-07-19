Как научиться управлять своими финансами / © Freepik

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Многие убеждены, что главная причина нехватки денег — низкая зарплата или высокие цены. Однако финансовые консультанты отмечают, что часто проблема заключается не только в доходах, но и в повседневных привычках. Именно они могут незаметно съедать значительную часть бюджета, не оставляя возможности накапливать средства. Одной из самых опасных привычек эксперты называют импульсивные покупки. Именно они чаще всего становятся причиной постоянной нехватки денег, даже если у человека стабильный доход.

Почему импульсивные покупки так опасны

Импульсивной считается покупка, которую человек совершает под влиянием эмоций, рекламы или мгновенного желания, а не через реальную потребность.

Это могут быть акционные товары, новая одежда, декоративные мелочи для дома, косметика или гаджеты, без которых вполне можно обойтись. Отдельно такие расходы кажутся незначительными, но за месяц они могут составить немалую сумму.

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Именно из-за таких мелких, но регулярных покупок многим людям не удается откладывать деньги или создать финансовую «подушку безопасности».

Как понять, что вы покупаете много

Специалисты советуют обратить внимание на несколько признаков. Если после похода в магазин вы часто не можете вспомнить, зачем приобрели определенную вещь или дома накапливаются товары, которыми почти не пользуетесь, это свидетельствует об импульсивных расходах.

Еще один сигнал — постоянное ожидание зарплаты, даже если доходов в целом хватает.

Как избавиться от этой привычки

Планируйте покупку необходимого заранее. Перед походом в магазин составляйте список необходимых товаров и старайтесь не отступать от него. Это помогает избежать случайных затрат. Не покупайте сразу. Если увидели очень понравившуюся вещь, дайте себе хотя бы сутки на размышления. Часто уже на следующий день желание покупать исчезает. Установите предел на маленькие расходы. Эксперты рекомендуют определить сумму, которую можно тратить на необязательные покупки в течение месяца. Когда этот предел исчерпан, лучше воздержаться от новых приобретений. Ведите учет расходов. Даже простая запись всех покупок помогает увидеть, куда на самом деле уходят деньги. Многие удивляются, когда подсчитывают, сколько тратят на мелочи.

Какие привычки помогают накапливать деньги

Финансовые эксперты советуют сначала откладывать часть дохода, а потом планировать другие расходы.

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Даже если это всего 5-10% от зарплаты, регулярность имеет гораздо большее значение, чем большая сумма.

Также стоит сравнивать цены перед покупкой, пользоваться программами лояльности только тогда, когда они действительно выгодны и избегать покупок из-за скуки или плохого настроения.

Почему финансовая дисциплина важнее высокого дохода

Многие люди со средним доходом успешно накапливают средства благодаря правильным финансовым привычкам. В то же время люди с высокими заработками иногда постоянно сталкиваются с нехваткой денег из-за необдуманных расходов.

Именно поэтому финансовая грамотность и контроль за собственными привычками часто оказывают большее влияние на благосостояние, чем размер зарплаты.

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