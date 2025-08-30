Эта привычка убивает машинку за 2 стирки: эксперты назвали главную ошибку, которую совершают все

Почему стиральная машинка быстро ломается / © Freepik

Стиральная машинка — одна из тех вещей в доме, без которых сложно представить комфортную жизнь. Но даже самая современная техника может сломаться очень быстро, если пользоваться ею неправильно. Мастера по ремонту уверяют, что есть одна распространенная привычка, убивающая стиральную машинку буквально за несколько стирок.

Почему нельзя запускать стиральную машинку несколько раз подряд без перерыва

Многие думают, если нужно постирать сразу несколько партий белья, достаточно после завершения одного цикла снова нажать кнопку «Старт». На самом деле это самая большая ошибка, и вот почему.

Перегревается двигатель. После полного цикла мотор стиральной машины нуждается хотя бы в 30-40 минутах отдыха. Если этого не сделать, температура повышается, что приведет к тому, что прибор быстро выйдет из строя.

Изнашивается ремень и подшипники. Когда стиральная машина работает без паузы, нагрузка на подвижные детали возрастает в разы, что сокращает их ресурс.

Электроника дает сбои. Система управления тоже не рассчитана на непрерывную работу. В результате может появиться ошибка в программе или полный выход из строя самой платы.

Как правильно пользоваться стиральной машиной, чтобы она служила вечно

Специалисты советуют соблюдать несколько простых правил, которые значительно продлят жизнь вашего бытового прибора.

