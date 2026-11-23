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Эта программа тянет слишком много света: какими циклами стирки пользоваться вместо этого
Не ориентируйтесь только на продолжительность стирки: экономность зависит от потребления электроэнергии, температуры и количества белья.
Стиральная машина может потреблять немало электроэнергии, особенно когда вы регулярно выбираете горячую стирку. Больше энергии обычно уходит на нагрев воды, поэтому для повседневной одежды не всегда нужен длительный цикл с высокой температурой. Более экономичный выбор зависит от типа ткани, степени загрязнения и возможностей конкретной модели. Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины советует по возможности стирать при более низкой температуре, загружать машину полностью и пользоваться режимом Eco.
Какие циклы стирки помогут снизить затраты
«Эко» или «Хлопок Эко» — для обычной стирки. Это самый лучший вариант для повседневной загрузки, если одежда не имеет сложных пятен. Экономный цикл может длиться дольше стандартного, но использует меньше электроэнергии и воды. Европейская комиссия объясняет, что программа «Eco 40–60» предназначена для загрязненного хлопка, который можно стирать при 40 или 60 °C.
«Хлопок 30 °C» — для не слишком грязной одежды. Такой режим подходит для футболок, домашней одежды и вещей, которые нужно просто освежить, если ярлык разрешает эту температуру. Более низкая температура уменьшает потребность в нагревании воды, а значит, помогает сэкономить электроэнергию.
«Быстрая стирка» — для небольшого количества слабо загрязненных вещей. Этот цикл удобен, когда нужно освежить несколько футболок или рубашек. Но не стоит считать его самым экономным для каждой загрузки: короткая программа может быть рассчитана на малое количество белья и не подойдет для полотенец, постельных принадлежностей или сильно загрязненных вещей.
«Деликатный» — для тканей, которым нужен осторожный уход. Выбирайте его для вещей, на ярлыке которых указана деликатная стирка. Не запускайте длинный горячий цикл только для того, чтобы «лучше отстирать»: температура и интенсивность должны соответствовать ткани.
Что еще поможет стирать экономнее
Не запускайте машину полупустой без необходимости. Дождитесь полной загрузки, но не утрамбовывайте вещи и не превышайте допустимый вес.
Не стирайте все при 60 °C. Для ежедневной одежды часто достаточно 30 °C, если это позволяет ярлык и вещи не имеют сложных загрязнений.
Не добавляйте лишнее средство для стирки. Соблюдайте дозировку на упаковке: излишек может оставаться на ткани и требует дополнительного полоскания.
Не путайте долгий цикл с расточительным. Программа «Eco» может работать дольше, но потреблять меньше энергии. Точную информацию о затратах конкретной модели ищите в инструкции или на энергетической этикетке.