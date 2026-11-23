Стиральная машина может потреблять немало электроэнергии, особенно когда вы регулярно выбираете горячую стирку. Больше энергии обычно уходит на нагрев воды, поэтому для повседневной одежды не всегда нужен длительный цикл с высокой температурой. Более экономичный выбор зависит от типа ткани, степени загрязнения и возможностей конкретной модели. Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины советует по возможности стирать при более низкой температуре, загружать машину полностью и пользоваться режимом Eco.

«Эко» или «Хлопок Эко» — для обычной стирки. Это самый лучший вариант для повседневной загрузки, если одежда не имеет сложных пятен. Экономный цикл может длиться дольше стандартного, но использует меньше электроэнергии и воды. Европейская комиссия объясняет, что программа «Eco 40–60» предназначена для загрязненного хлопка, который можно стирать при 40 или 60 °C.

«Хлопок 30 °C» — для не слишком грязной одежды. Такой режим подходит для футболок, домашней одежды и вещей, которые нужно просто освежить, если ярлык разрешает эту температуру. Более низкая температура уменьшает потребность в нагревании воды, а значит, помогает сэкономить электроэнергию.

«Быстрая стирка» — для небольшого количества слабо загрязненных вещей. Этот цикл удобен, когда нужно освежить несколько футболок или рубашек. Но не стоит считать его самым экономным для каждой загрузки: короткая программа может быть рассчитана на малое количество белья и не подойдет для полотенец, постельных принадлежностей или сильно загрязненных вещей.