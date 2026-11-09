Эта простая привычка перед сном поможет сохранить здоровье сердца и сосудов до глубокой старости

Как сохранить здоровье сердца / © www.freepik.com/free-photo

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Чтобы поддерживать здоровье сердца и сосудов, не обязательно начинать со сложных процедур или дорогостоящих средств. Одна из самых полезных привычек — каждый вечер ложиться спать примерно в одно и то же время. Регулярный режим помогает организму поддерживать естественные суточные ритмы, а полноценный сон важен для нормальной работы сердца, контроля АД и обмена веществ.

На связь сна с сердечно-сосудистым здоровьем обращает внимание Американская ассоциация сердца — American Heart Association. В научном заявлении от 2025 года специалисты подчеркнули, что значение имеет не только количество часов сна, но и его регулярность, качество и стабильность времени засыпания и пробуждения.

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Почему важно ложиться спать в одно и то же время

Сердечно-сосудистая система работает в соответствии с внутренними биологическими ритмами. В течение суток изменяются АД, частота сердечных сокращений и активность гормональных систем. Когда человек постоянно меняет время засыпания, организму труднее поддерживать стабильный режим отдыха и активности.

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Недосыпание и нарушение сна связаны с повышенным риском высокого АД, нарушений обмена глюкозы, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний. Именно поэтому Американская ассоциация сердца включила здоровый сон в число восьми ключевых факторов, помогающих поддерживать здоровье сердца.

Интересные результаты обнародовали и ученые на конференции Американской ассоциации сердца в ноябре 2026 года. Они проанализировали данные о более миллионе ночей сна и выявили связь между нерегулярным временем засыпания и пробуждения и более высоким риском серьезных сердечно-сосудистых заболеваний. В то же время это предварительные результаты исследования, которые еще не прошли полного рецензирования, поэтому они не доказывают, что изменение режима само по себе предотвращает инфаркты или инсульты.

Как сформировать привычку, полезную для сердца

Начните с простого правила: определите удобное время отхода ко сну и старайтесь соблюдать его каждый день, в частности в выходные. Взрослым следует ориентироваться на 7–9 часов ночного отдыха. Например, если нужно просыпаться в 7:00, целесообразно планировать засыпание примерно до полуночи, учитывая время, необходимое для засыпания.

За час до сна лучше приглушить освещение, отложить телефон и не перегружать себя работой. Лучше проветрить комнату, подготовить спальное место и перейти к спокойным занятиям. Так организму будет легче настроиться на отдых.

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Важно также не компенсировать постоянное недосыпание продолжительным сном только в выходные. Стабильный график засыпания и пробуждения более полезен, чем резкие изменения режима в течение недели.

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