Эта рыба дешевле лосося и скумбрии, но в разы полезнее и вкуснее: ее стоит добавить в рацион

Когда речь заходит о полезной рыбе, большинство сразу вспоминает о лососе и скумбрии. Они давно имеют репутацию суперфудов, но вместе с этим часто остаются недоступными из-за высокой цены. Однако существует рыба, которая не уступает им по питательной ценности, а иногда даже превосходит, но стоит гораздо дешевле. Речь идет о сардинах — недорогом и очень мощном по своему составу продукте, который следует сделать регулярной частью своего рациона.

Почему именно сардины считают самыми полезными

Сардины — это мелкая морская рыба, которая живет в чистых слоях воды и питается планктоном. Именно благодаря этому в ее мясе почти не скапливаются вредные вещества и тяжелые металлы. В то же время сардины обладают очень концентрированным питательным составом, что делает их настоящим витаминным коктейлем.