Эта стильная стрижка из 70-х вернулась на модный олимп: прическа подходит абсолютно всем

Стрижка подходит на средние и длинные волосы к любой форме лица и структуре локонов.

Недавно в сети завирусилась прическа "mouse haircut", что в переводе означает "мышиная" стрижка. Несмотря на свое странное название, она выглядит стильно и элегантно. Поэтому каждая женщина с такой прической будет выглядеть невероятно привлекательной. Рассказываем, какие особенности "мышиной" стрижки, как ее правильно укладывать.

В чем преимущества "мышиной" стрижки

Какая стрижка из 70-х снова в моде

Стрижка делает черты лица более выразительными, а образ – легким, элегантным и непринужденным одновременно. Главная особенность прически в том, что она придает объем даже очень тонким волосам. А все благодаря своей текстуре. С помощью техники каскада образуются легкие, плавные слои по всей длине волос, что придает им визуальную густоту и здоровое сияние. К тому же, mouse haircut чудесно выглядит как на прямых, так и на волнистых или вьющихся волосах. А вот длину лучше всего выбирать до плеч и ниже, так прическа будет выглядеть более эффектно. Важнейший акцент стрижки – это длинная рваная челка, которая была безумно популярной в 70-е годы. Челка делает черты лица более плавными, выражает взгляд и маскирует широкий лоб.

Как укладывать стрижку "mouse haircut"

Какая стрижка из 70-х снова в моде / Фото: pixabay.com

Если волосы средней длины, возиться с укладкой нет нужды. Достаточно сбить локоны руками – и ваш потрясающий образ готов. На длинные локоны можно наносить легкий крем для того, чтобы сделать пряди более четкими и текстурированными.

Также прическу можно делать максимально гладкой, если у вас длинные и густые волосы. Современные модницы любят завязывать легкий небрежный хвост или заплетать колоски. Такие прически создают игривый и женственный образ, поэтому каждая дама будет выглядеть совершенно.

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