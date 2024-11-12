Эта стильная стрижка из 70-х вернулась на модный олимп: прическа подходит абсолютно всем

Стрижка подходит на средние и длинные волосы к любой форме лица и структуре локонов.
Недавно в сети завирусилась прическа "mouse haircut", что в переводе означает "мышиная" стрижка. Несмотря на свое странное название, она выглядит стильно и элегантно. Поэтому каждая женщина с такой прической будет выглядеть невероятно привлекательной. Рассказываем, какие особенности "мышиной" стрижки, как ее правильно укладывать.
В чем преимущества "мышиной" стрижки
- Стрижка делает черты лица более выразительными, а образ – легким, элегантным и непринужденным одновременно.
- Главная особенность прически в том, что она придает объем даже очень тонким волосам. А все благодаря своей текстуре.
- С помощью техники каскада образуются легкие, плавные слои по всей длине волос, что придает им визуальную густоту и здоровое сияние.
- К тому же, mouse haircut чудесно выглядит как на прямых, так и на волнистых или вьющихся волосах.
- А вот длину лучше всего выбирать до плеч и ниже, так прическа будет выглядеть более эффектно.
- Важнейший акцент стрижки – это длинная рваная челка, которая была безумно популярной в 70-е годы.
- Челка делает черты лица более плавными, выражает взгляд и маскирует широкий лоб.
Как укладывать стрижку "mouse haircut"
Если волосы средней длины, возиться с укладкой нет нужды. Достаточно сбить локоны руками – и ваш потрясающий образ готов. На длинные локоны можно наносить легкий крем для того, чтобы сделать пряди более четкими и текстурированными.
Также прическу можно делать максимально гладкой, если у вас длинные и густые волосы. Современные модницы любят завязывать легкий небрежный хвост или заплетать колоски. Такие прически создают игривый и женственный образ, поэтому каждая дама будет выглядеть совершенно.
Читайте также:
В каких цветах нельзя встречать Новый 2025 год, чтобы не навлечь на себя беды и несчастья
Почему со временем друзей становится все меньше: названы 3 причины
Как остановить любой конфликт в отношениях с родными, знакомыми или коллегами: сделайте вот это