Эта странная подкормка заставит орхидею выпустить сразу много цветоносов, даже если она не цвела более двух лет
Если орхидея долго не показывает своих цветов, причин может быть много. Но мы сосредоточимся на главном — как пробудить ее красоту. И не беспокойтесь, делать что-то чрезвычайное не нужно.
Обычно орхидея зацветает около трех раз в год. Если же этого не произошло ни разу, растение может страдать из-за нехватки света или влаги, чрезмерного увлажнения или нехватки питательных веществ.
Есть простой способ взбодрить цветок — использовать обычный зеленый чай. Есть два варианта: вы можете рассыпать заварку прямо в горшок или полить орхидею настойкой чая. Главное — выбирать чистый зеленый чай без ароматизаторов и добавок.
Чтобы ускорить цветение, возьмите сухой пакетик чая, разорвите его и пересыпьте заварку в горшок. Повторяйте процедуру один раз в месяц в течение весны и лета — этого обычно достаточно.
Если хотите приготовить жидкую подкормку, заварите чай в кипятке, дайте остыть, процедите и полейте растение как обычной водой. Помните: чайные пакетики использовать не стоит — только их содержимое. Не перегружайте орхидею этим удобрением, в противном случае эффект может быть противоположным.
Если цветок выглядит ослабленным, можно приготовить “целебный коктейль”. Залейте 1 чайную ложку зеленого чая 1 литром кипятка и настаивайте 4 часа. Отдельно смешайте 1 чайную ложку меда с двумя зубцами чеснока, залейте 1 литром воды и тоже дайте настояться. Процедите оба раствора и смешайте их. Полейте орхидею полученной смесью раз в 10 дней — после такой “ударной дозы” растение должно обязательно зацвести.