Эта странная подкормка заставит орхидею выпустить сразу много цветоносов, даже если она не цвела более двух лет

Чем подкормить орхидею / © unsplash.com

Обычно орхидея зацветает около трех раз в год. Если же этого не произошло ни разу, растение может страдать из-за нехватки света или влаги, чрезмерного увлажнения или нехватки питательных веществ.

Есть простой способ взбодрить цветок — использовать обычный зеленый чай. Есть два варианта: вы можете рассыпать заварку прямо в горшок или полить орхидею настойкой чая. Главное — выбирать чистый зеленый чай без ароматизаторов и добавок.

Чтобы ускорить цветение, возьмите сухой пакетик чая, разорвите его и пересыпьте заварку в горшок. Повторяйте процедуру один раз в месяц в течение весны и лета — этого обычно достаточно.

Если хотите приготовить жидкую подкормку, заварите чай в кипятке, дайте остыть, процедите и полейте растение как обычной водой. Помните: чайные пакетики использовать не стоит — только их содержимое. Не перегружайте орхидею этим удобрением, в противном случае эффект может быть противоположным.

Если цветок выглядит ослабленным, можно приготовить “целебный коктейль”. Залейте 1 чайную ложку зеленого чая 1 литром кипятка и настаивайте 4 часа. Отдельно смешайте 1 чайную ложку меда с двумя зубцами чеснока, залейте 1 литром воды и тоже дайте настояться. Процедите оба раствора и смешайте их. Полейте орхидею полученной смесью раз в 10 дней — после такой “ударной дозы” растение должно обязательно зацвести.