Эта стрижка прекрасно подойдет на редкие, тонкие и непослушные волосы, еще и укладывается за 5 минут

Одним из главных украшений женщины являются ее волосы. Впрочем, не каждая девушка может похвастаться густыми и объемными прядями. Существуют практичные стрижки для тонких волос и стилисты выделяют среди них одну лучшую.

Эксперты рекомендуют остановиться на стрижке, которая подходит абсолютно всем. И речь идет о боб-каре. Такая прическа не требует долгой укладки. Главное, чтобы мастер учел во время стрижки тип волос и форму лица.

Какая стрижка лучше подходит для тонких волос

На тонкие волосы следует сделать ровный боб, без слоев и разной длины отдельных прядей. А еще лучше – выбрать длинный боб, когда волосы доходят до ключиц. Тогда оно будет выглядеть максимально объемно.

Если вам совсем не нравятся стрижки с одной длиной, можете попросить мастера добавить несколько коротких прядей. Это поможет смягчить прическу и даже оживить конца.

Короткая стрижка на тонкие волосы для разных форм лица

Если ваше лицо напоминает сердце, следует акцентировать особое внимание на глазах и скулах. Попробуйте примерить на себя стрижки для редких тонких волос с челками и объемными прядями у лица. Специалисты рекомендуют сбалансировать такую форму лица более длинными прядями, которые можно выкрасить на несколько тонов светлее.

Для девушек с вытянутым лицом лучше всего подходят короткие стрижки с челкой или без. Сделайте ставку на вьющееся каре или волнистый боб. А если выбрали челку, пусть она будет косой или прямой — она укоротит лицо и сделает его более гармоничным.

Если у вас круглое лицо, делайте ставку на стрижки ниже подбородка. А чтобы добавить тонким волосам объема, выбирайте волнистое каре, длинный боб, пикси с объемными корнями. А вот геометрических стрижек лучше избегать, как и прямой челки.

Для обладательниц тонких, редких волос и квадратного лица подойдут неровные кончики и текстурированные пряди. Чтобы добавить объема, попробуйте "лохматый" боб, который замаскирует проблему и дополнительно отвлечет внимание от квадратного лица.

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