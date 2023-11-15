Эта стрижка сейчас на пике моды: подходит для тонких волос, омолаживает и незаметно отрастает

Это универсальная прическа, которая придает нужный объем и держит форму целый год, поэтому не нужно лишний раз посещать салон.

Стилисты назвали прическу, которая сейчас на пике популярности и не будет сдавать свои позиции в 2024 году. Почему эта стрижка так популярна? Причина в ее универсальности, поскольку она подходит для тонких волос, визуально придавая им нужный объем. А еще такая стрижка омолаживает и незаметно отрастает, сохраняя форму. А это очень важно, поскольку у современных женщин не так уж много времени на частое посещение своего мастера.

Раньше мы писали, какая идеальная стрижка для женщин за 50, что подходит абсолютно всем.

Какая идеальная стрижка для объема и омоложения

Стрижка для тонких волос / Фото: pixabay.com

Стилисты назвали идеальную прическу для каждой современной женщины, которая прекрасно выглядит и не нуждается в коррекции в течение длительного времени. Это стрижка-майка. Свое название прическа получила благодаря аккуратному отрастанию локонов, постепенно трансформирующихся из одной длины в другую. Сначала стрижка похожа на гладкий боб, имеющий длину чуть выше плеч, а затем прическа становится более интересной, отрастая до лопаток и дальше. Отрастая, она все равно продолжает выглядеть аккуратно. А еще позволяет убрать несколько лет, освежая и омолаживая лицо.

Как правильно сделать стрижку-майку: советы стилистов

Стрижка для тонких волос / Фото: скриншот с видео

Главный секрет этой стрижки состоит в том, чтобы создать такую форму, которая подчеркнет овал лица. И при этом будет растягиваться как майка, в которой можно регулировать глубину декольте.

Такая прическа станет идеальным вариантом для девушек и женщин, у которых совершенно нет времени лишний раз посещать салон. Авторами модной прически являются лондонские стилисты The Hair Bros, показавшие фото модели с этой стрижкой. Теперь модницы всего мира хотят себе такую прическу.

«Мы всегда говорим своим клиенткам, что стрижка должна выглядеть ошеломляюще не в тот день, когда вы посетите салон. А спустя 5-8 месяцев. За это время стрижка совсем не теряет своей объемной формы и хорошо отрастает», — отмечают мастера парикмахерского искусства.

Стилисты призывают женщин наслаждаться разной длиной своих локонов. А потом, когда придет время обновлять стрижку, женщина заметит, что волосы действительно отросли правильно. Стрижка-майка абсолютно подойдет женщинам, которые уже давно мечтают отрастить длину.

Как повторить такую прическу

Чтобы повторить такую стрижку, нужно попросить своего мастера оценить структуру ваших волос и траекторию их движения. Также нужно подобрать стрижку под форму лица и спрогнозировать динамику движения волос во время отрастания. Тогда ваши локоны будут отрастать правильно, не нарушая форму и объем. Очень важно, чтобы парикмахер сформировал слои, чтобы предоставить объем в зоне корней и обеспечить плавный переход в другую длину.

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