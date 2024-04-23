Эталонные стрижки на короткие волосы: делают образ женственным и невероятно роскошным

Если вы обладательница тонких и ослабленных волос, вам непременно стоит выбрать одну из этих стрижек, и вот почему. Сейчас новейшие методы стрижки позволяют создавать идеальные образы со стильными и объемными прическами на тонкие волосы, которые не имеют густоты. А удлиненная челка выразит вашу красоту, сделает общий аутфит игривым и одновременно роскошным. Эти прически подходят для волос любой структуры и всех типов лица. Рассказываем, какие современные эталонные стрижки на короткие волосы рекомендуют стилисты абсолютно всем женщинам.

Короткий боб с челкой набок

Какие эталонные стрижки на короткие волосы / Фото: pixabay.com

Это топовая стрижка, ставшая выбором номер один во всем мире. Что не удивительно — боб может полностью изменить образ любой женщины. С такой прической каждая представительница прекрасного пола будет чувствовать себя королевой. Стрижка универсальна, подходит ко всем типам лица и структуре волос. А косая челка придаст лицу молодость и изящество, маскируя все возрастные изменения на коже. Прическа совершенно не требует укладки за счет текстурных прядей, которые ложатся в правильную структуру сразу после мытья локонов.

Короткое каре с косой челкой

Какие эталонные стрижки на короткие волосы / Фото: pixabay.com

Каре — это стильная эталонная стрижка, являющаяся классикой. Такую стрижку любят мировые звезды и аристократия. Ведь она закрывает сразу несколько потребностей: омолаживает, придает образу роскошь и легкость одновременно. За счет косой челки можно замаскировать все недостатки на коже и убрать лишний объем из нижней зоны лица, если есть такая потребность. Каре подходит для любых волос, делает их объемными и визуально более густыми.

Гарсон с челкой набок

Какие эталонные стрижки на короткие волосы / Фото: pixabay.com

Если вы хотите выглядеть изящно, как настоящая французская женщина, тогда вам непременно пригодится гарсон. Это стрижка на короткие волосы, которая подчеркивает скулы, делает общий образ элегантным и одновременно игривым. А косая челка замаскирует все возрастные изменения на коже возле глаз и удлинит овал лица, если в этом есть потребность.

Роскошный каскад на короткие волосы

Какие эталонные стрижки на короткие волосы / Фото: pixabay.com

Многослойные стрижки не выходят из моды уже лет двадцать и не собираются сдавать свои позиции. Такая прическа превратит любую женщину в роскошную леди. За счет техники выстригания волосы в такой прическе приобретают невероятный объем, густоту и легкость. Плавный переход слоев позволяет локонам ложиться в правильную структуру, поэтому эта стрижка совершенно не требует укладки. Удлиненная челка набок сделает образ молодым, элегантным и несколько игривым. Прическа универсальна, потому подходит для волос любой структуры и всех типов лица.

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