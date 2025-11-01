Эти 11 комнатных деревьев быстро озеленят любое пространство

Диффенбахия / © Pexels

Комнатные деревья способны мгновенно изменить атмосферу дома — сделать ее более уютной, теплой и естественной. Как отмечает эксперт по растениям Сидни Д’Амико, выбирая дерево для дома, следует учитывать не только размер горшка или частоту полива, а прежде всего — уровень освещения.

Среди комнатных деревьев есть виды, растущие особенно быстро — за год могут прибавить до метра высоты. Их можно приобрести небольшими саженцами, а уже через несколько месяцев они станут главным украшением комнаты.

Денежное дерево (Pachira aquatica)

Популярное растение, которое часто называют символом удачи. Оно способно вырастать до 60 см в год. Для активного роста денежному дереву нужен яркий или средний непрямой свет и регулярный, но умеренный полив. Авокадо Хасса (Hass Avocado)

Это не только декоративное дерево, но и плодоносящее растение, которое может расти в помещении. Достигает до 3,6 метра в высоту и вырастает примерно на 70 см в год. Лучше всего чувствует себя на солнечном месте, а поливать следует только после высыхания почвы. Юкка (Yucca)

Идеальный выбор для тех, кто не имеет времени на постоянный уход. Она хорошо переносит засуху, любит яркий непрямой свет и минимальный полив. Весной и летом растение стоит поливать раз в неделю, а зимой — лишь изредка. Оливковое дерево Арбекина (Olea europaea 'Arbequina')

Это средиземноморское растение может расти в помещении, хотя и медленнее, чем на улице. Оно любит солнце, поэтому лучше всего разместить его у окна. Поливать нужно после высыхания верхних 5 см почвы. Дерево-зонтик (Schefflera arboricola)

Ежегодно добавляет около 60 см роста и известно своей густой кроной. Требует яркого, непрямого освещения и регулярного полива. При правильном уходе становится выразительным акцентом в комнате. Лайм Киффера (Kaffir Lime)

Плодоносящее дерево, которое растет быстро и хорошо чувствует себя в комнатных условиях. Для него нужна влажная, дренированная почва и много солнечного света. Карликовое банановое дерево Кавендиша (Dwarf Cavendish Banana)

Одно из самых быстрорастущих комнатных деревьев: за год достигает 2-3 метров и может давать плоды. Нуждается в не менее чем пяти часах прямого солнечного света в день и обильном поливе. Диффенбахия (Dieffenbachia)

Хорошо подходит для помещений с небольшим доступом к свету. Вырастает до 1,8 метра и прибавляет несколько десятков сантиметров каждый год. Легко адаптируется к условиям городских квартир. Монстера делициоза (Monstera deliciosa)

Это одно из самых модных растений последних лет. Ее большие, вырезанные листья создают тропическую атмосферу, а годовой прирост может достигать 60 см. Любит яркий, непрямой свет и влажную почву. Каучуконосный фикус (Ficus elastica)

Классическое комнатное растение, вырастает до 2 метров. Неприхотливое в уходе — достаточно непрямого света и полива раз в несколько недель. Фиговое дерево с листьями, похожими на скрипку (Ficus lyrata)

Это эффектное растение с большими глянцевыми листьями. За год может вырасти на 60 см и быстро достичь высоты потолка. Требует яркого, непрямого света и тщательного полива — без избытка и пересыхания.

Эти виды не только быстро растут, но и помогают создать естественную атмосферу в квартире, улучшают качество воздуха и становятся живыми декоративными элементами, которые гармонично сочетаются с любым интерьером.

Напомним, Комнатные растения требуют больше воды летом, ведь тогда они активно растут и имеют больше доступа к солнечному свету. Впрочем, осенью и зимой нужно немедленно изменить график полива комнатных растений.