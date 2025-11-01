- Дата публикации
Эти 11 комнатных деревьев быстро озеленят любое пространство
Эти растения не только украсят дом, но и помогут создать атмосферу уюта и свежести.
Комнатные деревья способны мгновенно изменить атмосферу дома — сделать ее более уютной, теплой и естественной. Как отмечает эксперт по растениям Сидни Д’Амико, выбирая дерево для дома, следует учитывать не только размер горшка или частоту полива, а прежде всего — уровень освещения.
Об этом сообщило издание Real Simple.
Среди комнатных деревьев есть виды, растущие особенно быстро — за год могут прибавить до метра высоты. Их можно приобрести небольшими саженцами, а уже через несколько месяцев они станут главным украшением комнаты.
Денежное дерево (Pachira aquatica)
Популярное растение, которое часто называют символом удачи. Оно способно вырастать до 60 см в год. Для активного роста денежному дереву нужен яркий или средний непрямой свет и регулярный, но умеренный полив.
Авокадо Хасса (Hass Avocado)
Это не только декоративное дерево, но и плодоносящее растение, которое может расти в помещении. Достигает до 3,6 метра в высоту и вырастает примерно на 70 см в год. Лучше всего чувствует себя на солнечном месте, а поливать следует только после высыхания почвы.
Юкка (Yucca)
Идеальный выбор для тех, кто не имеет времени на постоянный уход. Она хорошо переносит засуху, любит яркий непрямой свет и минимальный полив. Весной и летом растение стоит поливать раз в неделю, а зимой — лишь изредка.
Оливковое дерево Арбекина (Olea europaea 'Arbequina')
Это средиземноморское растение может расти в помещении, хотя и медленнее, чем на улице. Оно любит солнце, поэтому лучше всего разместить его у окна. Поливать нужно после высыхания верхних 5 см почвы.
Дерево-зонтик (Schefflera arboricola)
Ежегодно добавляет около 60 см роста и известно своей густой кроной. Требует яркого, непрямого освещения и регулярного полива. При правильном уходе становится выразительным акцентом в комнате.
Лайм Киффера (Kaffir Lime)
Плодоносящее дерево, которое растет быстро и хорошо чувствует себя в комнатных условиях. Для него нужна влажная, дренированная почва и много солнечного света.
Карликовое банановое дерево Кавендиша (Dwarf Cavendish Banana)
Одно из самых быстрорастущих комнатных деревьев: за год достигает 2-3 метров и может давать плоды. Нуждается в не менее чем пяти часах прямого солнечного света в день и обильном поливе.
Диффенбахия (Dieffenbachia)
Хорошо подходит для помещений с небольшим доступом к свету. Вырастает до 1,8 метра и прибавляет несколько десятков сантиметров каждый год. Легко адаптируется к условиям городских квартир.
Монстера делициоза (Monstera deliciosa)
Это одно из самых модных растений последних лет. Ее большие, вырезанные листья создают тропическую атмосферу, а годовой прирост может достигать 60 см. Любит яркий, непрямой свет и влажную почву.
Каучуконосный фикус (Ficus elastica)
Классическое комнатное растение, вырастает до 2 метров. Неприхотливое в уходе — достаточно непрямого света и полива раз в несколько недель.
Фиговое дерево с листьями, похожими на скрипку (Ficus lyrata)
Это эффектное растение с большими глянцевыми листьями. За год может вырасти на 60 см и быстро достичь высоты потолка. Требует яркого, непрямого света и тщательного полива — без избытка и пересыхания.
Эти виды не только быстро растут, но и помогают создать естественную атмосферу в квартире, улучшают качество воздуха и становятся живыми декоративными элементами, которые гармонично сочетаются с любым интерьером.
