Эти 2 признака покажут, что вы очень нравитесь мужчине, даже если он молчит об этом

Иногда женщина не понимает, нравится ли она мужчине, потому что он об этом не говорит, а спросить прямо не решается.

Мужчины обычно не говорят о своих чувствах, потому что не привыкли откровенно проявлять свои эмоции. Поэтому это можно определить, наблюдая за их поведением. Психологи назвали два неочевидных признака того, что вы понравились мужчине, даже если он об этом молчит.

Какие признаки того, что вы очень нравитесь мужчине

Руки. Если мужчина начинает двигать руками больше обычного, это может свидетельствовать о том, что он с вами флиртует. Он будет закладывать руки за шею или спину, невольно выдавая свою привязанность и расслабленность. Мужчина может играть каким-то предметом или что-то вертеть в руках таким образом показывая, что общество женщины доставляет ему сплошное удовольствие. Если в этот момент коснуться его пальцев и они будут потными и холодными, это означает, что вы ему очень нравитесь.

Если мужчина начинает двигать руками больше обычного, это может свидетельствовать о том, что он с вами флиртует. Он будет закладывать руки за шею или спину, невольно выдавая свою привязанность и расслабленность. Мужчина может играть каким-то предметом или что-то вертеть в руках таким образом показывая, что общество женщины доставляет ему сплошное удовольствие. Если в этот момент коснуться его пальцев и они будут потными и холодными, это означает, что вы ему очень нравитесь. Сигналы согласия. Такие движения могут быть едва заметными, но это явные признаки того, что мужчина не безразличен к женщине, с которой общается. Он может едва наклоняться вперед, кивать головой или постараться коснуться вашей руки. Мужчина будет поглаживать свой подбородок во время разговора с той, которая ему очень нравится, будет касаться своих губ или ушей кончиками пальцев. Также он будет стоять прямо, расправив плечи и выпятив грудь.

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