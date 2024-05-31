Эти 2 стрижки набирают безумную популярность: омолаживают и добавляют локонам объема

Когда, как ни летом, обновить свой образ, чтобы быть красивой и совершенной. Стилисты предлагают на этот летний сезон самые популярные варианты боба, которые сделают любую женщину потрясающей. Эти стрижки выражают естественную красоту, делают образ легким и одновременно элегантным. К тому же, прически подходят к любому типу лица и структуре волос.

Пикси-боб с мягкими плавными волнами

Какие стрижки самые популярные летом 2024 года / Фото: pixabay.com

Стрижка имеет более длинные и короткие текстурные пряди, которые мягкими волнами будут обрамлять ваше лицо. Такая прическа омолаживает, корректирует овал, убирая тяжесть в нижней части лица. Пикси-боб – идеальная стрижка для летнего сезона, которая будет делать общий аутфит легким и игривым. Она совершенно не нуждается в укладке, а чтобы создать более текстурные волны, можно воспользоваться легким кремом для формирования локонов. Такое средство не будет обременять пряди и придаст правильную форму волнистым и вьющимся волосам.

Удлиненный боб с текстурированными концами

Какие стрижки самые популярные летом 2024 года / Фото: pixabay.com

Эта стрижка имеет признаки классического боба и многослойного каре, она будет идеальной на средние прямые волосы. А если акцентировать прическу косой длинной челкой, то можно омолодиться сразу лет на 10-15. Стрижка подходит к любой форме лица, придает локонам объем, выгодно подчеркивает естественную красоту, делает общий образ совершенным. Прическа будет идеальной для лета, ведь придает игривую подвижность волосам при ходьбе.

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Какая стрижка будет самой актуальной летом 2024 года: придает локонам объем, корректирует овал лица.

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