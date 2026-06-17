Эти 4 травы улучшат вкус овощей и помогут избавиться от вредителей

Укроп / © Pixabay

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Травы на огороде могут служить не только ароматной добавкой к блюдам, но и природными помощниками в уходе за овощами. Садоводы советуют использовать метод совместной посадки, который помогает экономить место на грядках, улучшать вкус урожая и уменьшать количество вредителей без применения химических средств.

Об этом сообщило издание House Beautiful.

По словам специалистов, некоторые травы привлекают полезных насекомых, которые уничтожают тлю и других нежелательных гостей, а также создают благоприятные условия для роста овощных культур.

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Одним из самых эффективных растений считается укроп. Его цветы привлекают божьих коровок, жужжалок и паразитических ос, которые помогают контролировать популяцию вредителей. Особенно хорошо укроп сочетается с огурцами и перцем.

Не менее полезным считается кориандр. Его мелкие белые цветы служат источником нектара для опылителей и полезных насекомых. Лучше всего он растет на слегка затененных участках огорода.

Для помидоров рекомендуется высаживать рядом базилик. Эксперты отмечают, что такая комбинация может положительно влиять на вкус томатов. Кроме того, сильный аромат базилика способен отпугивать некоторых вредителей, в частности белокрылку и трипсов.

Еще одним подходящим растением для совместной посадки является летний чабер. Его рекомендуют высаживать рядом с фасолью, поскольку он помогает сдерживать распространение жуков и других насекомых-вредителей.

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Напомним, что сорняки могут быстро появляться и укореняться в начале лета. Ранее мы рассказывали, как распознать и уничтожить 10 распространённых садовых растений-вредителей.

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