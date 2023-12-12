Эти 5 фраз испортят даже самые крепкие отношения: никогда не говорите их любимому человеку

Эти слова нельзя говорить ни ему, ни ей, потому что они способны убить все чувства в паре.

Есть такие слова и фразы, которые могут оскорблять близких нам людей. Психологи и эксперты по отношениям определили пять типичных фраз, которых ни в коем случае нельзя говорить партнеру. Ибо эти слова обесценивают его как личность. Поэтому отношения могут быть под серьезной угрозой от таких высказываний, даже если они продолжаются очень много времени. Рассказываем, какие фразы лучше не говорить своему любимому человеку, тогда ваши отношения будут крепкими и счастливыми.

Каких слов нельзя говорить любимому человеку

Ты знаешь, что они о тебе говорят? Это самое худшее из того, что человек может сделать – пересказывать разные обидные вещи своей второй половинке. Нужно быть готовым к тому, что ваш партнер также будет обижаться и на вас. Поэтому не стоит лишний раз огорчать своего любимого человека.

Это самое худшее из того, что человек может сделать – пересказывать разные обидные вещи своей второй половинке. Нужно быть готовым к тому, что ваш партнер также будет обижаться и на вас. Поэтому не стоит лишний раз огорчать своего любимого человека. «Я чуть не влюбился/влюбилась в нее/него». Мы живем не на другой планете, а в обществе, где есть другие люди. Поэтому даже в самых идеальных отношениях бывает такое, что кому-нибудь из партнеров может понравиться другой человек. Но это не значит, что об этом нужно говорить своей второй половинке, потому что такие слова могут поколебать доверие и взаимопонимание в паре.

Мы живем не на другой планете, а в обществе, где есть другие люди. Поэтому даже в самых идеальных отношениях бывает такое, что кому-нибудь из партнеров может понравиться другой человек. Но это не значит, что об этом нужно говорить своей второй половинке, потому что такие слова могут поколебать доверие и взаимопонимание в паре. «Как тебе вообще может нравиться эта книга/музыка/кино?» Такой фразой вы обесцениваете вкусы и предпочтения второй половинки. Тем самым показывая, что ценности вашего партнера для вас не важны. Поэтому он может задуматься, действительно ли вы именно тот человек, который ему нужен.

Такой фразой вы обесцениваете вкусы и предпочтения второй половинки. Тем самым показывая, что ценности вашего партнера для вас не важны. Поэтому он может задуматься, действительно ли вы именно тот человек, который ему нужен. «Это меня в тебе бесит больше всего». Да, в паре обязательно нужно обсуждать все конфликтные ситуации, чтобы потом не происходило эмоциональных взрывов с обеих сторон. Но не стоит постоянно подчеркивать, что вас раздражает в вашем партнере. Если это действительно портит вам жизнь, и вы не можете принять свою вторую половинку со всеми ее недостатками, тогда стоит задуматься, это тот человек, с которым вы готовы быть всегда.

Да, в паре обязательно нужно обсуждать все конфликтные ситуации, чтобы потом не происходило эмоциональных взрывов с обеих сторон. Но не стоит постоянно подчеркивать, что вас раздражает в вашем партнере. Если это действительно портит вам жизнь, и вы не можете принять свою вторую половинку со всеми ее недостатками, тогда стоит задуматься, это тот человек, с которым вы готовы быть всегда. «Тебе это не идет». Если у вашего партнера возникают трудности с выбором одежды, тогда следует помогать ему, а не упражняться в саркастических высказываниях в его сторону. Поскольку кто, как ни вы, должны помогать своей второй половинке решать те вопросы, с которыми любимый человек не может справиться самостоятельно.

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