Эти 5 пород собак могут стать настоящим испытанием для хозяев: кинолог объяснил, почему

Такса / © Associated Press

Реклама

Некоторые породы собак могут стать настоящим испытанием даже для опытных владельцев. Причина заключается не в агрессивности или плохом характере, а в особенностях поведения, которые затрудняют воспитание и дрессировку.

Кинолог Кейси Рэй, имеющий более 30 лет опыта работы с собаками, назвал пять пород, с которыми владельцам может быть особенно сложно. Об этом сообщает Express.

Реклама

По словам специалиста, проблема часто возникает тогда, когда люди выбирают собаку, не учитывая её темперамент, потребности и свой образ жизни. Из-за несоответствия ожиданий реальности страдать могут как хозяева, так и их питомцы.

Реклама

Какие породы собак сложнее всего дрессировать

Такса

Несмотря на милый внешний вид, таксы могут быть чрезвычайно упрямыми и шумными. Кинолог, у которого самого была собака этой породы, отметил, что их бывает трудно мотивировать во время дрессировки.

В то же время он назвал такс замечательными собаками, отметив, что трудности связаны прежде всего с дрессировкой.

Рет-терьер

Эти собаки отличаются высоким интеллектом, энергичностью и быстрой реакцией на раздражители. Исторически эту породу использовали для охоты и работы на фермах.

По словам Рэя, рет-терьеры постоянно находятся в движении и ищут, за чем можно погоняться или на что можно полаять. Такая активность может изматывать неопытных владельцев и создавать трудности при дрессировке.

Реклама

Английский бультерьер

Бультерьеры известны своей игривостью, преданностью и привязанностью к хозяевам. Однако их упрямство требует особого подхода.

Кинолог рассказал, что неоднократно работал с представителями этой породы и сталкивался с трудностями. По его мнению, бультерьерам нужен терпеливый владелец, который будет понимать их характер и последовательно заниматься их воспитанием.

Миниатюрный пинчер

Небольшие размеры этих собак могут вводить в заблуждение. Миниатюрные пинчеры отличаются энергичным, смелым и независимым характером.

Рэй отметил, что они могут остро реагировать на окружающие раздражители и провоцировать конфликты, не обращая внимания на размеры других собак. Владельцы часто недооценивают, насколько непростым может оказаться воспитание такого маленького питомца.

Реклама

Чау-чау

Самой сложной породой в своём рейтинге кинолог назвал чау-чау. Эти пушистые собаки известны своей независимостью, сдержанностью и защитными инстинктами.

По словам эксперта, поведение чау-чау бывает трудно предсказать даже профессиональному дрессировщику. Он также рассказал, что знает людей, которых кусали представители этой породы.

Именно поэтому, по его мнению, чау-чау больше подходят опытным владельцам, которые умеют понимать поведение собак.

Что нужно знать перед выбором собаки

Кейси Рэй подчеркнул, что ни одну из перечисленных пород не следует считать плохой или неподходящей для содержания в домашних условиях. Все они способны достигать высоких результатов в дрессировке, однако с некоторыми требуется гораздо больше усилий и терпения.

Эксперт советует перед приобретением собаки оценить свой опыт, образ жизни и готовность уделять время воспитанию.

Независимо от породы, важную роль играют регулярное обучение, надлежащая социализация и ответственный уход. Также специалисты рекомендуют не оставлять собак наедине с маленькими детьми без присмотра взрослых.

Напомним, что некоторые породы собак отличаются особенно сильной привязанностью к хозяевам. Эксперты назвали пять пород, представители которых известны своей преданностью, хотя и проявляют её по-разному.

Новости партнеров

Новости партнеров