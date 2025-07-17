Эти 5 приборов тянут больше всего электроэнергии: как уменьшить счета за свет на 30% уже сейчас

Какие бытовые приборы тянут больше всего света / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Даже когда техника не работает, некоторые приборы продолжают тянуть электроэнергию в режиме ожидания, незаметно увеличивая суммы в счетах. Особенно это ощутимо в период повышения тарифов. Рассказываем о пяти наиболее энергозатратных устройствах в быту и способах, которые помогут сэкономить на платежках за свет. Об этом пишет ресурс «Радио Трек».

Самые большие «пожиратели» электроэнергии в доме: топ-5 приборов

Стирально-сушильная машина — до 12% в платежке. Этот комбинированный прибор потребляет около 4,5-6 кВт/ч за цикл, особенно если использовать сушку. Влажное белье требует много энергии для полного высушивания. Как сэкономить? Необходимо стирать при температуре 40 °C, это поможет сократить расходы до 60%. Также полностью загружайте барабан, сушите белье на воздухе, выбирайте модели прибора с энергоклассом А+++. Сушильная машина — до 11% от общего потребления электроэнергии. Сушилки отдельно или в комбинации тратят 3-5 кВт/ч за один цикл, особенно модели без теплового насоса. Чтобы сэкономить на оплате света, нужно сушить вещи на балконе и выбирать сушилки с тепловым насосом. Морозильная камера — около 8% в годовом потреблении. Этот прибор работает круглосуточно и потребляет от 250 до 400 кВт/ч в год в зависимости от модели. Необходимо регулярно размораживать камеру для повышения эффективности и следить за герметичностью уплотнителя, чтобы не выходил мороз. Держите температуру на -18°C, этого достаточно для длительного хранения продуктов. Холодильник с морозилкой. Даже современные модели потребляют 150–300 кВт/ч в год, а старые еще больше. Чтобы сэкономить на счетах за свет, не открывайте часто дверцу, так как это увеличивает расход энергии на восстановление температуры. Не ставьте в холодильник горячие блюда, это заставляет компрессор работать интенсивнее. Температура в холодильнике должна быть +4°C, в морозильнике -18°C. Стиральная машина — до 7% в платежке. Стирка при высокой температуре — от 60 до 90 °C, может потратить до 2 кВт/ч за цикл. Следует стирать при температуре не более 40 °C. Всегда загружайте барабан на полную, но не превышайте рекомендованную норму.

Многие приборы продолжают потреблять энергию в режиме ожидания, например телевизоры, микроволновки или ноутбуки. В среднем это до 10% затрат на электроэнергию ежемесячно. Выключайте из розетки все, что не используется постоянно.