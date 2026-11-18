Какие продукты снижают уровень холестерина — 5 рекомендаций диетолога / © pexels.com

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Чтобы снизить уровень холестерина и поддержать здоровье сердца, недостаточно просто отказаться от жирной пищи. Диетолог назвала пять групп продуктов, которые стоит включить в ежедневный рацион для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом пишет Mirror со ссылкой на эксперта по питанию компании Nature’s Best Даниэль Летерби.

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По словам специалиста, люди, стремящиеся контролировать уровень холестерина, часто в первую очередь ограничивают потребление жирных продуктов. Однако такой подход не учитывает, что некоторые жиры, напротив, необходимы для нормальной работы организма.

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Диетолог отмечает, что даже при нормальном уровне так называемого «плохого» холестерина могут сохраняться другие риски для сердечно-сосудистой системы. Поэтому важно не только сокращать потребление насыщенных жиров, но и обеспечивать организм полезными питательными веществами.

Пять продуктов, которые помогут снизить уровень холестерина

Жирная рыба

Лосось, скумбрия и сардины содержат омега-3 жирные кислоты, которые способствуют поддержанию здоровья сердца.

Британская Национальная служба здравоохранения (NHS) рекомендует есть рыбу не реже двух раз в неделю, причем одна порция должна быть жирной. Подойдут как свежие, так и замороженные или консервированные продукты. В то же время следует обращать внимание на количество соли, особенно в копченой и готовой приправленной рыбе.

Орехи

Миндаль и грецкие орехи являются источниками ненасыщенных жиров, клетчатки и магния. Последний необходим для нормальной работы мышц, в частности сердечной.

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Эксперт рекомендует добавлять небольшую горсть орехов в каши, салаты или употреблять их в качестве перекуса.

Бобовые

Фасоль, чечевица и нут содержат растительный белок и клетчатку, при этом в них низкое содержание насыщенных жиров.

Благодаря этому бобовые могут стать альтернативой некоторым мясным блюдам. Их регулярное употребление помогает сделать питание более сбалансированным и полезным для сердца.

Оливковое масло

Этот продукт богат мононенасыщенными жирами, которые способствуют поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы.

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Диетолог советует заменять оливковым маслом продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, в частности сливочное масло. Однако злоупотреблять им не стоит из-за высокой калорийности.

Листовая зелень

Шпинат, руккола и капуста кале снабжают организм витаминами и минералами, необходимыми для поддержания здоровья сердца.

Включить такие овощи в меню довольно просто. Например, шпинат можно использовать при приготовлении пасты, капусту кале — добавлять в супы, а рукколой заменять салат айсберг.

Что ещё важно для здоровья сердца

Даниэль Летерби подчеркивает, что сокращение количества насыщенных жиров в рационе действительно может способствовать снижению уровня холестерина. Однако не менее важно регулярно употреблять продукты, богатые клетчаткой, ненасыщенными жирами и необходимыми питательными веществами.

По её словам, ключ к более здоровому питанию заключается не только в отказе от определённых блюд, но и в правильной замене одних продуктов другими.

Напомним, ранее мы сообщали, что овсянка содержит клетчатку, которая помогает снижать уровень вредного холестерина. Однако диетологи назвали ещё два продукта, которые могут сделать такой завтрак более полезным для сердца.

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