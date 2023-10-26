Эти 5 шапок уже давно никто не носит: чем заменить антитрендовые модели

Не покупайте их: какие шапки уже давно вышли из моды и чем заменить устаревшие модели.

Без шапки в холодное время года не обойтись. Но как выбрать для себя именно ту, чтобы была хороша, подходила и грела, когда холодно? Рассказываем, какие шапки являются антитрендами осенне-зимнего сезона 2023-2024. И какими моделями их лучше заменить, чтобы было тепло и стильно.

Шапки с надписями и логотипами

Какие шапки уже не модны / Фото: pixabay.com

Надписи и логотипы на шапках в осенне-зимнем сезоне 2023-2024 – это признак полного отсутствия вкуса. К тому же такие шапки больше подходят подросткам, чем молодым женщинам или дамам элегантного возраста. Лучше остановить свой выбор на однотонных шапках базовых осенних цветов, которые будут сочетаться с вашей верхней одеждой.

Шапка со стразами и пайетками

Какие шапки уже не модны / Фото: pixabay.com

Популярность таких головных уборов уже давно миновала. Шапки со стразами, камешками, блестками выглядят дешево и неуместно. Если вы хотите шапку с украшениями, то лучше выбрать берет или кепи с качественной дорогой фурнитурой, например, в английском стиле.

Шапка из тонкого трикотажа

Какие шапки уже не модны / Фото: pixabay.com

Эти шапки вышли из моды еще лет пять назад, и сейчас они неактуальны. К тому же такой головной убор делает ваш вид непропорциональным. Поскольку голова в такой шапке будет малой, что контрастирует с объемной теплой верхней одеждой. А в морозную погоду эта шапка вообще будет бесполезной. В этом осенне-зимнем сезоне в моде шапки, которые держат форму и объем. Поэтому следует обратить внимание на вязаные шапки, меховые и шерстяные кепи или береты.

Шапка с большим помпоном

Какие шапки уже не модны / Фото: pixabay.com

Такой головной убор уместен для маленьких детей, поскольку ассоциируется с детством. Достаточно странно видеть в такой шапке молодую женщину или даже даму, которой уже давно за тридцать. Такой образ выглядит довольно неуместно и лишен всякого вкуса.

Такую шапку, если вы не лыжница, стилисты рекомендуют заменить на минималистичную шапку-бини. А если будет очень холодно, можно смело одевать меховую ушанку, которая на пике популярности зимнего сезона 2023-2024.

Полосатые и яркие шапки

Какие шапки уже не модны / Фото: pixabay.com

В сезоне осени-зимы 2023-2024 в моде головные уборы монохромных природных цветов. Поэтому яркий головной убор вызывает удивление, особенно если у шапки разноцветные полоски. Таким образом вы исказите свой образ, добавив ему безвкусицу и дешевизны. Лучше отдать предпочтение оттенкам осени, если вы хотите ярких цветов, можно надеть однотонную шапку красного, желтого или изумрудного цвета.

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