Эти пять вещей реально омолаживают женщин после 50: вы себя не узнаете

Для любой женщины быть красивой – это жизненная необходимость. И помешать этому не должен ни возраст, ни параметры фигуры, ни что-либо другое. Чтобы быть привлекательной и прекрасной, есть несколько уловок, которые сделают свое дело на отлично. Только с помощью нескольких рекомендаций в пятьдесят и шестьдесят можно выглядеть на двадцать лет младше. Рассказываем, какие пять вещей способны украсть несколько десятков лет и сделать привлекательной любую женщину.

Как одеваться женщине за 50: общие рекомендации

Как правильно одеваться женщинам за 50 / Фото: pixabay.com

Если учитывать общие рекомендации для всех женщин, то здесь будет несколько правил. Во-первых, нужно понемногу убирать из гардероба некачественную одежду и обувь. Эти вещи следует заменить на изготовленные из дорогих тканей, фурнитуры и кожи. Поскольку правильная структурная одежда держит силуэт, даже когда фигура немного поплыла. Вещи нужно покупать исключительно по размеру, потому что малые или большие размеры будут выглядеть смешно.

Дамам, которым за пятьдесят, стоит полюбить очки и шарфы — эти аксессуары сделают даже самую простую одежду дорогой и изысканной. Украшения должны быть элегантными и выглядеть недешево, даже если это обычные деревянные бусы. Также следует отказываться от обуви на высоком каблуке, поскольку она неудобна и можно травмироваться.

Современная стильная одежда

Как правильно одеваться женщинам за 50

Обращайте внимание на трендовые вещи, например одежда в стиле «тихая роскошь» идеально подойдет, если вам за пятьдесят. Это классические вещи с плавными линиями в монохромных тонах, которые будут подчеркивать стройность вашей фигуры и уберут все недостатки. За счет своего цвета такие вещи будут «вытягивать» те места, где есть лишние килограммы.

Приталенные вещи

Как правильно одеваться женщинам за 50 / Фото: pixabay.com

Если вы выбираете приталенные вещи, то обращайте внимание на плотные структурные ткани, которые будут держать вашу фигуру, если у вас пышные формы. За счет качественной ткани одежда будет визуально делать силуэт более стройным. Не следует одевать укороченные кофты, футболки и топы, если имеете пышные формы, поскольку такие вещи сделают ваш внешний вид смешным.

Одежда разного стиля

Как правильно одеваться женщинам за 50 / Фото: pixabay.com

За счет сочетания классического стиля и модного, например уличного, можно достичь эффектных комбинаций, которые сделают ваш образ незабываемым. Можно совмещать классические рубашки с модными куртками или пиджаками. Под классическое пальто прямого кроя обуть ботинки на толстой подошве или кроссовки. Не стоит бояться экспериментов, главное, чтобы одежда вам нравилась и была удобной.

Монохромный цвет

Как правильно одеваться женщинам за 50

Правило для всех женщин за 50 – одежда должна иметь монохромные, преимущественно светлые оттенки. Не следует злоупотреблять черным, коричневым или серым цветом. Если вы надели такую вещь, то обязательно на вас должно быть что-то светлое – белое, кремовое или бежевое. Поскольку темные цвета прибавляют лет. Но о кислотных оттенках и красочных платьях с кофточками также стоит забыть, эти вещи удешевляют образ элегантных дам.

Аксессуары

Как правильно одеваться женщинам за 50 / Фото: pixabay.com

Чтобы сделать образ живым и свежим, нужно правильно подбирать сумки и украшения. Аксессуары должны быть обязательно из натурального сырья и качественно изготовлены. Никаких дешевых сумок и бижутерии. Украшения могут быть с полудрагоценными камнями, из кожи, дерева и обыкновенного металла, но качественно выполнены. Сумки старайтесь выбирать также из качественного материала природного цвета, в тон вашей одежды.

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