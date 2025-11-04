Эти 5 вещей в ванной могут навредить вашему здоровью: что нужно немедленно выбросить

ванная комната / © Unsplash

Многим кажется, что ванная комната — это самое чистое место в доме. Однако специалисты предупреждают: из-за влаги и тепла эта зона — идеальная среда для развития бактерий и плесени.

Об этом сообщило издание Mirror

Со временем даже привычные вещи могут накапливать микроорганизмы, вызывающие проблемы с кожей, пищеварением или дыхательной системой. Эксперты советуют обратить внимание на пять предметов, которые представляют наибольшую угрозу для здоровья.

Зубные щетки

Зубная щетка — одна из самых важных, но в то же время самых загрязненных вещей в ванной. На ее щетине скапливаются бактерии, остатки пасты и микрочастицы, которые попадают из воздуха во время смывания унитаза — явление, известное как «туалетный шлейф».

Специалисты советуют менять щетку минимум раз в три месяца или чаще, если она изношена. После использования ее нужно тщательно промыть, встряхнуть воду и поставить вертикально для высыхания. Если кто-то в доме болел, все щетки следует сразу заменить.

Мочалки и губки

Люфы и губки хорошо очищают кожу, но удерживают влагу, остатки мыла и грязь, что создает благоприятные условия для размножения бактерий. Их следует промывать после каждого использования, просушивать в хорошо вентилируемом месте и периодически дезинфицировать горячей водой или уксусом.

Эксперты советуют менять губки каждые 1-2 месяца, а если они приобрели неприятный запах или стали скользкими — сразу выбросить.

Полотенца

Даже чистое на вид полотенце может содержать микробы, пот и частички кожи. Если ткань не высыхает полностью, в ней накапливаются бактерии.

Специалисты рекомендуют стирать банные полотенца после трех-четырех использований при температуре не ниже 60°C. Их нужно хорошо высушивать перед повторным использованием. Если полотенце имеет затхлый запах или стало твердым — пора его заменить.

Коврики в ванной

Коврик постоянно впитывает воду после душа. Если под ним есть резиновая основа, влага не испаряется, и там быстро появляется плесень.

Чтобы избежать этого, коврики нужно стирать еженедельно в горячей воде и хорошо просушивать. Влажный коврик нельзя оставлять на полу. Если появился неприятный запах или пятна — его следует выбросить.

Просроченные средства гигиены и косметика

Длительное хранение косметики во влажной ванной ускоряет развитие бактерий. Просроченные шампуни, кремы или лосьоны могут вызвать раздражение кожи или глаз.

Специалисты советуют регулярно проверять сроки годности и выбрасывать средства, которым больше года после открытия. Хранить косметику лучше в прохладном, сухом месте с плотно закрытыми крышками.

