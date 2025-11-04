- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 69
- Время на прочтение
- 2 мин
Эти 5 вещей в ванной могут навредить вашему здоровью: что нужно немедленно выбросить
Из-за влажности ванная комната — идеальное место для бактерий и плесени. Эксперты назвали пять вещей, которые стоит выбросить.
Многим кажется, что ванная комната — это самое чистое место в доме. Однако специалисты предупреждают: из-за влаги и тепла эта зона — идеальная среда для развития бактерий и плесени.
Об этом сообщило издание Mirror
Со временем даже привычные вещи могут накапливать микроорганизмы, вызывающие проблемы с кожей, пищеварением или дыхательной системой. Эксперты советуют обратить внимание на пять предметов, которые представляют наибольшую угрозу для здоровья.
Зубные щетки
Зубная щетка — одна из самых важных, но в то же время самых загрязненных вещей в ванной. На ее щетине скапливаются бактерии, остатки пасты и микрочастицы, которые попадают из воздуха во время смывания унитаза — явление, известное как «туалетный шлейф».
Специалисты советуют менять щетку минимум раз в три месяца или чаще, если она изношена. После использования ее нужно тщательно промыть, встряхнуть воду и поставить вертикально для высыхания. Если кто-то в доме болел, все щетки следует сразу заменить.
Мочалки и губки
Люфы и губки хорошо очищают кожу, но удерживают влагу, остатки мыла и грязь, что создает благоприятные условия для размножения бактерий. Их следует промывать после каждого использования, просушивать в хорошо вентилируемом месте и периодически дезинфицировать горячей водой или уксусом.
Эксперты советуют менять губки каждые 1-2 месяца, а если они приобрели неприятный запах или стали скользкими — сразу выбросить.
Полотенца
Даже чистое на вид полотенце может содержать микробы, пот и частички кожи. Если ткань не высыхает полностью, в ней накапливаются бактерии.
Специалисты рекомендуют стирать банные полотенца после трех-четырех использований при температуре не ниже 60°C. Их нужно хорошо высушивать перед повторным использованием. Если полотенце имеет затхлый запах или стало твердым — пора его заменить.
Коврики в ванной
Коврик постоянно впитывает воду после душа. Если под ним есть резиновая основа, влага не испаряется, и там быстро появляется плесень.
Чтобы избежать этого, коврики нужно стирать еженедельно в горячей воде и хорошо просушивать. Влажный коврик нельзя оставлять на полу. Если появился неприятный запах или пятна — его следует выбросить.
Просроченные средства гигиены и косметика
Длительное хранение косметики во влажной ванной ускоряет развитие бактерий. Просроченные шампуни, кремы или лосьоны могут вызвать раздражение кожи или глаз.
Специалисты советуют регулярно проверять сроки годности и выбрасывать средства, которым больше года после открытия. Хранить косметику лучше в прохладном, сухом месте с плотно закрытыми крышками.
