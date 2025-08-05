Эти 5 знаков зодиака чаще всего разрушают свой брак: не из-за измены, а из-за характера

Какие знаки зодиака разрушают свой брак / © www.freepik.com/free-photo

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Рассказываем, какие знаки зодиака разводятся чаще всего, им никак не удается сохранить свои семейные отношения.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Почему тяжело: импульсивный, упрямый, не всегда умеет слушать. Овны искренне любят, но часто перетягивают одеяло на себя. Их потребность всегда быть правыми, иногда вредит гармонии в отношениях. В браке с Овном нужно уметь не только любить, но и держать баланс.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Почему тяжело: нестабильность, смены настроения, любовь к свободе. Близнецы легко влюбляются, но так же легко теряют интерес. Им нужно много общения и новизны. Монотонность брака их пугает, поэтому стабильная семейная жизнь часто кажется им ловушкой.

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Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Почему трудно: стремление к независимости, неприятие ограничений. Стрельцы — свободные личности, не терпящие контроля. Если партнер пытается привязать их к себе, Стрельцы начинают удаляться. Им нужно много пространства — как физического, так и эмоционального.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Почему сложно: эмоциональная закрытость, нестандартное видение отношений. Водолеи могут быть верными партнерами, но эмоционально холодными. Их трудно понять, потому что они редко раскрывают свои настоящие чувства. Их брак может держаться на логике и общих интересах, но точно не на эмоциях.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Почему тяжело: чрезмерная критичность, перфекционизм. Девы часто стремятся к идеалу, поэтому требуют этого как от себя, так и от партнера. Это приводит к хроническому недовольству в отношениях. Их привычка указывать на недостатки может приводить к конфликтам и отчуждению.