Эти 6 овощей лучше покупать замороженными: диетолог объяснила почему

Замороженные продукты / © Фото из открытых источников

Реклама

Замороженные овощи часто воспринимают как менее полезную альтернативу свежим. Однако некоторые из них после замораживания не только сохраняют питательную ценность, но и могут иметь определенные преимущества. Диетолог назвала шесть овощей, которые советует покупать именно в замороженном виде.

Об этом сообщило издание Verywell Health.

В этот перечень вошла брокколи. Исследования показывают, что замороженная брокколи может иметь более высокую антиоксидантную активность, чем свежая. Также она содержит глюкозинолаты — природные растительные соединения, которые являются предшественниками сульфорафана.

Реклама

Еще один овощ из списка — цветная капуста. По данным исследований, разница в содержании витаминов между свежей и замороженной цветной капустой незначительна. Когда же различия фиксировались, замороженный продукт нередко демонстрировал лучшие показатели. Кроме того, некоторые исследования указывают на более высокую антиоксидантную активность замороженной цветной капусты благодаря сохранению витамина С и полифенолов.

В список также попал горох. Специалист отмечает, что замороженный горох по питательной ценности подобен свежему. В то же время он считается ближайшей альтернативой свежему горошку по содержанию антиоксидантов, если сравнивать его с консервированным или сушеным.

Диетолог советует обратить внимание и на замороженные сердцевины артишоков. Они уже готовы к использованию, а исследования показывают, что свежие артишоки во время хранения могут терять часть антиоксидантов и витаминов. Также замороженные артишоки могут содержать более высокий уровень хлорогеновой кислоты, чем свежие.

Среди рекомендованных продуктов есть и эдамаме — незрелые зеленые соевые бобы. Поскольку их обычно замораживают вскоре после сбора урожая, они хорошо сохраняют вкус, текстуру и питательные свойства. Кроме того, замороженный эдамаме значительно доступнее в продаже, чем свежий.

Реклама

Шестым овощем стал шпинат. Замораживание помогает сохранить его свежесть и питательные вещества. Зато при хранении свежего шпината в холодильнике содержание антиоксидантов и витамина С может снижаться.

По словам экспертов, замороженные овощи в целом остаются полезным выбором для ежедневного рациона. Их обычно собирают в период пиковой спелости и замораживают вскоре после сбора урожая, что помогает сохранить питательные вещества. В то же время при покупке стоит выбирать овощи без добавленных соусов, избытка соли и насыщенных жиров.

Напомним, обычные фрукты могут влиять на качество ночного отдыха не хуже популярных добавок. Эксперты советуют обратить внимание на киви и вишни.

Новости партнеров