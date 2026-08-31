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Вы можете этого не замечать: врач назвал 7 признаков того, что организм стареет
Старение не всегда заметно по седине, морщинам или количеству свечей на праздничном торте.
Часто возрастные изменения начинаются внутри организма и могут длительно оставаться незаметными.
Об этом врач Бабак Ашрафи рассказал изданию Metro.
Он перечислил изменения в организме, которые могут становиться более характерными с возрастом. Среди них:
нарушение сна,
снижение либидо,
проблемы с эрекцией,
изменения артериального давления и уровня холестерина,
набор веса и более длительное восстановление после физических нагрузок.
В то же время медик подчеркнул, что не каждую проблему со здоровьем следует объяснять исключительно по возрасту. Некоторые симптомы требуют внимания и консультации специалиста.
1. Повышается АД
С возрастом кровеносные сосуды могут становиться менее эластичными. Из-за этого возрастает вероятность повышения АД.
Коварство гипертонии заключается в том, что человек может чувствовать себя вполне нормально и не иметь очевидных симптомов.
Именно поэтому врач рекомендует регулярно контролировать показатели давления. Для здорового взрослого человека ориентиром обычно считают уровень ниже 120 мм рт. ст. для систолического и 80 мм рт. ст. для диастолического давления.
2. Может измениться уровень холестерина
Холестерин также способен изменяться в течение жизни, даже если пищевые повадки человека существенно не изменились.
На его уровень могут оказывать влияние возраст, наследственность, физическая активность, рацион и другие заболевания. При этом повышенный холестерин обычно не имеет выраженных симптомов.
Регулярные анализы позволяют своевременно заметить изменения и при необходимости скорректировать образ жизни или вместе с врачом рассмотреть лечение.
3. Становится сложнее контролировать вес
Еще одно распространенное изменение — поддерживать привычный вес становится труднее.
По словам Ашрафи, одной из причин может быть постепенная потеря мышечной массы. Мышечная ткань нуждается в энергии, поэтому с уменьшением ее количества организму может потребоваться меньше калорий.
Особенно это заметно при малоподвижном образе жизни.
Врач рекомендует поддерживать мышцы с помощью регулярных силовых нагрузок, оставаться физически активными и соблюдать сбалансированное питание.
4. После тренировок требуется больше времени на возобновление
С возрастом физические перегрузки могут ощущаться по другому. После тренировки организма иногда требуется больше времени на восстановление, а скованность в мышцах может держаться дольше.
Однако это не значит, что от спорта следует отказываться.
Сочетание кардионагрузок, силовых упражнений и работы над подвижностью помогает поддерживать мышцы, кости и сердечно-сосудистую систему.
5. Может снижаться либидо.
Половое влечение также может изменяться с возрастом из-за колебаний уровня гормонов.
У мужчин уровень тестостерона обычно постепенно снижается. У женщин значительные гормональные изменения могут происходить во время перименопаузы и менопаузы.
В то же время, на либидо влияют не только возраст и гормоны. Причинами перемен могут быть стресс, недостаточный сон, определенные медикаменты и другие проблемы со здоровьем.
Если снижение сексуального влечения значительно и сопровождается постоянной усталостью или другими симптомами, врач советует не списывать это автоматически на старение.
6. Появляются проблемы с эрекцией
Эректильные трудности также могут чаще возникать с возрастом. Однако регулярные проблемы с достижением или поддержанием эрекции требуют внимания.
Причины могут быть психологическими, но иногда такие нарушения связаны с повышенным давлением, высоким уровнем холестерина или диабетом.
В некоторых случаях проблемы с эрекцией могут стать поводом для более детальной проверки состояния сердечно-сосудистой системы.
7. Меняется сон
Еще одно характерное изменение касается сна. Человек может чаще просыпаться ночью, начинать просыпаться раньше или подольше засыпать.
По словам Ашрафи, с возрастом люди могут проводить меньше времени в глубоких стадиях сна. На это влияют, в частности, изменения гормональных процессов, связанных с мелатонином и кортизолом, а также работа внутренних биологических часов.
В то же время длительные проблемы с засыпанием или частыми пробуждениями не следует считать неизбежным следствием старения. Если они регулярно повторяются, следует обратиться к врачу.
Как поддерживать организм с возрастом
Специалисты советуют обращать внимание на обычные привычки, которые могут помочь сохранить здоровье по мере старения. Среди них — регулярная физическая активность, сбалансированное питание, качественный сон, отказ от курения и умеренное употребление алкоголя.
Также важно проходить плановые медицинские обследования и контролировать основные показатели здоровья.
На процесс старения влияет и наследственность. По данным исследований, примерно 20-30% здорового старения могут быть связаны с генетическими факторами.
Поэтому появление определенных возрастных изменений само по себе не означает наличие заболевания. Однако если состояние организма заметно изменилось или возникли новые симптомы, лучше обсудить их с медицинским специалистом, а не просто списывать все на возраст.