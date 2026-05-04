Эти 7 слов заставят ребенка пойти с незнакомцем: предостережение для родителей

Ребенок / © Pixabay

Реклама

Австралийский эксперт Никки Джуркутц предупредила родителей о коварной фразе, апеллирующей к детской доброте. Преступники часто используют просьбу о помощи, чтобы заманить ребенка

Об этом пишет Daily Mail.

Бывший парамедик и основательница Tiny Hearts Education Никки Джуркутц обращает внимание на одну фразу, которой часто пользуются злоумышленники, чтобы сыграть на естественном стремлении детей помогать.

Реклама

«Ваш ребенок уже завтра добровольно пойдет с незнакомцем после этой фразы, если вы его не научите», — сказала она.

«Ты можешь помочь мне найти моего щенка?» По словам эксперта, эффективность этой фразы заключается в том, что она апеллирует к ценностям, которые сами же родители прививают детям.

«Для ребенка это звучит как правильный поступок. Мы воспитываем наших детей добрыми и готовыми помогать. И именно это делает эту фразу эффективной», — пояснила Джуркутц.

Такая просьба не кажется угрожающей — наоборот, она звучит безопасно и даже позитивно, из-за чего ребенку трудно сразу понять опасность.

Реклама

«Безопасные взрослые не просят детей о помощи. Если взрослому нужна помощь, он обращается к другому взрослому. Если же он просит ребенка — что-то не так», — отметила эксперт.

Советы родителям, как предотвратить похищение ребенка

Джуркутц акцентировала, что это простое правило помогает детям быстро сориентироваться даже в стрессовых ситуациях. Кроме этого, она советует родителям заранее отрабатывать с детьми возможные сценарии поведения, чтобы те знали, как действовать без колебаний.

Например:

Если кто-то говорит: «Ты можешь помочь мне найти моего щенка?» — ребенок должен не вступать в разговор и сразу отойти.

Если звучит предложение: «У меня в машине есть конфеты, хочешь посмотреть?» — ребенок может ответить: «Я пойду спрошу у мамы».

Если говорят: «Мама попросила меня тебя забрать» — ребенок должен спросить: «Какое кодовое слово?»

Эксперт отмечает, что подготовка играет ключевую роль, ведь в незнакомых обстоятельствах дети часто действуют интуитивно.

Реклама

«Готовьтесь к любому случаю. Вы не всегда можете быть рядом, но ваш голос может быть с ними. Повторяйте эти фразы с детьми, пока они не станут автоматическими. Потому что в критический момент у них не будет времени думать — они будут действовать так, как их научили», — рассказала Джуркутц.

Несмотря на серьезность темы, она подчеркивает: такие разговоры не обязательно должны пугать. Важно подавать их спокойно и практично, формируя у ребенка уверенность.

«Отработка таких ситуаций дома снимает напряжение и помогает детям уверенно знать, как действовать», — пояснила эксперт.

Ее предостережение также обращает внимание на сложность для родителей: как совместить воспитание доброты и отзывчивости с вопросами безопасности.

Реклама

«Мы тратим много времени, воспитывая детей добрыми и готовыми помогать. Это замечательная черта. Но в то же время мы должны дать им четкие правила, которые помогут оставаться в безопасности», — сказала Джуркутц.

Эксперты отмечают: простая установка о том, что безопасные взрослые не обращаются к детям за помощью, может стать для ребенка важным ориентиром в опасной ситуации.

К слову, в Черновцах 37-летний отец четверых детей похитил 13-летнюю девочку, заманив ее в авто по дороге с учебы. Злоумышленник отобрал у ребенка телефон и вывез в пустой дом родственников в селе. Полиция разыскивала девочку двое суток с помощью аэроразведки и кинологов. Ее нашли невредимой, а мужчину задержали. В машине фигуранта обнаружили наручники. Свой поступок он странно объяснил желанием «научить» подростка не садиться к незнакомцам.

Новости партнеров