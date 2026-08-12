Такие поступки разрушат отношения словно измена: миллионы пар допускают эти 7 ошибок

Отношения / © Credits

Реклама

Британская колумнистка и эксперт в отношениях Трейси Кокс описала семь повседневных сценариев , которые, по ее мнению, могут подрывать доверие и отдалять партнеров без физической измены.

Об этом идет речь в ее колонке для Daily Mail 12 августа 2026 года.

Реклама

"Каждый момент, когда партнер забирает свое внимание, восхищение или лояльность и направляет их куда-то еще, имеет большое значение", — написала Кокс, объясняя главный тезис материала.

Реклама

Какие привычки могут ранить партнера

Сравнивать партнера с другими. Постоянные сопоставления с коллегами, друзьями или бывшими могут давать человеку ощущение, что его оценивают и считают недостаточно хорошим. Идеализировать кого-то и обесценивать любимого человека. Речь идет не о разовой симпатии или комплименте, а о ситуации, когда постороннего человека постоянно преподносят, а партнера на его фоне унижают или критикуют. Сначала делиться важными новостями не с партнером. Если значимые события, переживания и личные открытия регулярно обсуждают с кем-то другим, эмоциональная близость в паре может ослабеть. Тайно встречаться с человеком, который обидел партнера. Даже если для одного из партнеров это просто дружба или отдельные договоренности, скрытые встречи с тем, кто причинил боль любимому человеку, могут восприниматься как пренебрежение его чувствами. Смотреть самому сериал, который пара договорилась смотреть вместе. На первый взгляд, это мелочь, но нарушение совместного ритуала может восприниматься как безразличие к договоренностям и времени вдвоем. Больше доверять мнению друга, чем партнеру. Кокс относит к проблемным сценариям случаи, когда оценка друга или подруги систематически имеет для человека больший вес, чем слова любимого человека, особенно в вопросах, касающихся самой пары. Регулярно встречаться с бывшей или бывшим наедине. Такие контакты не являются изменой, однако скрытый характер встреч или нарушение согласованных в паре границ может подорвать доверие.

Границы в отношениях определяют сами партнеры

Ни один из перечисленных сценариев сам по себе не доказывает измену. То, что одна пара считает нормальной дружбой, для другой может быть нарушением договоренностей — все зависит от контекста, открытости и границ, о которых партнеры договорились.

Ранее в материале TSN.ua психолог объясняла, что эмоциональное отдаление и переписка с другими не имеют универсального «приговора»: важно учитывать содержание общения, сокрытие и то, как это влияет на доверие в конкретной паре.

Поэтому такие признаки могут быть не поводом для слежки за телефоном или автоматических обвинений, а сигналом для честного разговора: что ранит, какие правила важны для обоих и какие действия каждый считает приемлемыми.

Новости партнеров