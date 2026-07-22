Эти бытовые приборы лучше не выдергивать из розетки: причина удивит многих

Розетка / © unsplash.com

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Желание сэкономить на электроэнергии заставляет многих украинцев отключать бытовую технику из розетки после каждого использования. Однако эксперты предупреждают: для некоторых устройств такая привычка может не только не принести ощутимую экономию, но и негативно повлиять на их работу и долговечность.

Об этом пишет Martha Stewart.

Отдельные бытовые приборы предназначены для постоянной работы или пребывания в режиме ожидания. Частое отключение от сети может создавать дополнительную нагрузку на электронику, розетки, вилки или отдельные узлы устройства.

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Во многих случаях потребление электроэнергии в режиме ожидания минимально, поэтому реальная экономия может быть значительно меньше, чем ожидают пользователи.

Эксперт по электротехнике Тим Ходницкий не рекомендует выдергивать вилку стиральной машины или сушилки после каждого цикла. По его словам, мощные вилки таких приборов могут ускорять износ контактов розетки и штекера из-за постоянного подключения и отключения.

Кроме того, современные модели хранят служебную информацию о работе устройства, которая после обесточивания может сбрасываться.

Холодильник предназначен для непрерывной работы, поэтому выключать его без необходимости также не рекомендуется.

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После отключения температура внутри постепенно повышается, что может способствовать появлению неприятного запаха, плесени и порче продуктов. После повторного включения прибора требуется время, чтобы снова достичь нужной температуры.

Современные посудомоечные машины оборудованы электронными модулями управления, также рассчитаны на постоянное подключение к сети.

В режиме ожидания они потребляют немного электроэнергии, поэтому постоянное выключение из розетки обычно не дает существенной экономии.

Микроволновые печи также используют минимум электроэнергии в режиме ожидания. В то же время частое извлечение вилки может ускорить износ разъема, а после каждого подключения придется заново настраивать часы и другие параметры.

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Специалисты не советуют регулярно отключать бойлер, если в этом нет реальной потребности. Полное охлаждение воды с последующим нагревом увеличивает нагрузку на нагревательный элемент, что потенциально может влиять на его ресурс.

После выключения с помощью пульта многие OLED-телевизоры автоматически запускают специальный цикл обслуживания матрицы.

Он помогает равномернее изнашивать пиксели и продлевает срок службы дисплея. Если сразу выдернуть вилку из розетки, этот процесс может не завершиться.

Регулярное отключение роутера может прерывать автоматическую установку обновлений программного обеспечения и систем безопасности. Кроме того, после каждого включения устройства требуется время для повторной установки соединения с провайдером и возобновления работы Интернета.

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Стоит ли выключать технику ради экономии

Эксперты отмечают, что решение об отключении техники должно зависеть от конкретного прибора.

Если устройство потребляет значительное количество электроэнергии даже в режиме ожидания или вы планируете им долго не пользоваться, отключение может быть целесообразным.

В то же время, для холодильников, бойлеров, OLED-телевизоров, роутеров и некоторой современной бытовой техники регулярное обесточивание не всегда приносит пользу, а в отдельных случаях даже может сокращать срок службы оборудования.

Напомним, цифры на механическом регуляторе температуры холодильника обозначают не градусы, а интенсивность компрессора. Более низкие значения (1-2) — более слабое охлаждение, более высокие (5-7) — сильнее. Оптимальная температура для продуктов +1…+5 °C. Температура внутри холодильника неодинакова: нижняя полка — самая холодная, дверца — самая теплая. Эксперты советуют не переполнять камеру и не ставить горячие блюда.

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