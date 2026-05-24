Эти бытовые приборы нужно обязательно отключать от розетки во избежание опасности

Многие люди оставляют бытовую технику, включенной в розетку даже тогда, когда не пользуются ею. Однако специалисты предупреждают: некоторые приборы могут представлять серьезную опасность для дома даже в режиме ожидания. Перепады напряжения, перегрев или неисправность проводки способны привести к короткому замыканию или даже пожару. Поэтому эксперты советуют обязательно отключать некоторую технику от электросети, особенно перед сном и выходом из дома.

Электрочайник и кофеварка

Электрочайники и кофеварки считаются одними из самых опасных приборов на кухне. Даже современная техника может перегреваться из-за неисправности кнопок, накипи и проблем с электричеством. Особенно рискованно оставлять их включенными на ночь или в отсутствие дома.

Специалисты советуют после использования не только выключать прибор кнопкой, но полностью вытаскивать вилку из розетки.

Обогреватели и вентиляторы

Такие приборы потребляют много электроэнергии и сильно нагреваются. Если оставить их без присмотра, риск перегрева или короткого замыкания значительно возрастает.

Эксперты отмечают: обогреватели и вентиляторы категорически нельзя оставлять работать ночью или рядом с тканями и мебелью.

Утюг и фен

Многие люди забывают отключить утюг или фен после использования.

Даже если техника имеет автоматическое отключение, неисправность системы или старые провода могут стать причиной возгорания.

Поэтому специалисты советуют всегда полностью отключать такие приборы от розетки сразу после использования.

Зарядные устройства

Оставленные в розетке зарядки могут быть опасными. Дешевые или поврежденные адаптеры иногда перегреваются даже без подключенного телефона. Кроме того, постоянное нахождение зарядного устройства в розетке постепенно сокращает срок его службы.

Особенно опасно использовать старые или неоригинальные зарядки.

Микроволновая печь и телевизор

Специалисты советуют отключать от сети и постоянно находящуюся в режиме ожидания технику.

Микроволновки, телевизоры и другая электроника могут пострадать из-за перепадов напряжения, особенно во время грозы.

Помимо безопасности, это также помогает снизить потребление электроэнергии.

