Какие чемоданы воруют чаще всего / © pexels.com

Реклама

Некоторые сумки и чемоданы привлекают внимание воров, сообщает Express. Только в Великобритании в 2024 году количество краж багажа в поездах выросло почти на 40%. А по данным авиаиндустрии, каждый двадцатый чемодан во время перелетов теряется или становится объектом кражи.

Какие чемоданы в зоне риска

Эксперты советуют путешественникам не выделяться излишне своим багажом. Чемодан — такой же важный аксессуар, как сумка, и дорогие дизайнерские модели могут создавать впечатление, что внутри — брендовая одежда или ценные вещи. Именно такие сумки для воров сигнализируют о потенциальной «легкой добыче».

Реклама

Поэтому не стоит покупать ни копии, ни брендовые чемоданы на распродажах. Они могут выглядеть эффектно, но именно поэтому легко привлекают нежелательное внимание.

Многие туристы ошибочно полагают, что дорогой и качественный багаж гарантирует безопасность. На самом деле в публичных местах он может сыграть злую шутку: яркий или стильный чемодан «рекламирует» свое содержимое. К факторам риска также относятся твердые глянцевые поверхности, яркие цвета и комплекты из нескольких одинаковых чемоданов.

Даже привычка выбирать багаж на ленте аэропорта может обернуться проблемой: то, что удобно для вас, так же удобно и для воров. Слишком новый или идеальный чемодан выдает неопытного туриста, купившего все специально для поездки.

Старый, потертый чемодан наоборот выглядит менее привлекательно и не сулит «легкой наживы». Эксперты советуют не стесняться пользоваться немного изношенным багажом с царапинами или пылью на колесах — он привлекает гораздо меньше внимания.

Реклама

Эти же принципы относятся и к одежде и обуви: слишком новый, яркий или брендовый вид иногда может сыграть не в вашу пользу.