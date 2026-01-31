Вселенная испытает эти знаки зодиака 2026 года / © Pixabay

Для этих знаков 2026 год будет потребовать немного больше усилий, чем от других. Перед ними предстанут изменения, которые будут нуждаться в мужестве, зрелости и честном самоанализе. Каждое успешно пройденное испытание сделает их сильнее, отточит навыки и поднимет на новую ступень развития.

Овен

Овны, ваши испытания начнутся уже в начале года. В феврале 2026 года Сатурн, планета дисциплины, структуры и долгосрочного успеха войдет в ваш знак. Эта планета приносит вызовы, от которых не уйдешь, но вы обычно принимаете их с отвагой.

Может возникнуть соблазн действовать опрометчиво, но Сатурн научит терпению, ответственности и взвешенным решениям. В начале может показаться, что что-то замедляет ваш прогресс или сдерживает вас. Не сдавайтесь. Шаг за шагом двигайтесь вперед — именно из-за этих ограничений вы станете самой стабильной и зрелой версией себя.

Водолей

Транзит Плутона через ваш знак в течение следующих 18 лет — серьезное испытание, и давление в 2026 году только усилится. Северный узел Луны войдет в ваш знак в конце июля, а в феврале произойдет солнечное затмение в вашем знаке. Нынешний год обещает быть непростым.

Все это может казаться сложным и даже пугающим, но испытания обладают трансформирующей силой. Вы научитесь лучше понимать себя и свои границы, а также беспокоиться об отношениях с другими. Пережив этот период, вы станете сильнее, осознанее и увереннее в себе, а ваше внутреннее развитие вырастет на новый уровень.

Лев

2026 год принесет вам множество удач и магических возможностей, но также вызовы. В вашем знаке находится Южный узел Луны, символизирующий вещи, людей и привычки, от которых нужно отпустить. Вселенная будет проверять вашу готовность расстаться с тем, что больше не служит вашему развитию.

Это могут быть токсичные партнеры, изнурительные дружеские отношения или работа, забирающая энергию. Прощаться всегда нелегко, но это необходимо для движения вперед. К счастью, Юпитер, планета удачи и возможностей войдет в ваш знак в конце июня. Если вы готовы к переменам, вас ждет период исключительного роста и щедрости.

Весы

В феврале Сатурн войдет в знак Овна, создавая прямое противостояние вашему знаку. Такая энергия может приводить к трудностям в отношениях, обязанностях и жизненных решениях. В течение года вы столкнетесь с препятствиями, требующими решительности и внутренней силы.

Хотя год и будет насыщен испытаниями, он не будет сплошной рутиной. Каждое испытание сделает вас более устойчивыми и лучше подготовит к будущему. Не сдавайтесь, даже когда тяжело. Верьте, что все события имеют свою цель, и все, через что вы проходите, ведет к большему внутреннему балансу и покою.