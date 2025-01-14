Эти цвета удлиняют пальцы и омолаживают руки: идеальный маникюр для женщин 40+

Выбирая маникюр для зимнего сезона, женщины могут легко подчеркнуть свою индивидуальность и добавить в образ свежести с помощью правильных оттенков.

Такой маникюр может стать отличным инструментом для дамы за 40, чтобы не только добавить акцента в свой образ, но и визуально скорректировать форму рук и пальцев. В 2025 году стилисты рекомендуют обратить внимание на два тренда в маникюре, которые помогут не только омолодить руки, но и сделать пальцы более изящными.

Нежный нюд – песочные и розовые оттенки

Какой трендовый маникюр для женщин 40+ / Фото: Freepik

Нюдовые оттенки остаются на пике популярности уже много лет и особенно актуальны в зимний период. Светлые песочные и розовые тона идеально подойдут женщинам за 40, создавая эффект естественных ухоженных ногтей. К тому же, эти цвета имеют несколько преимуществ: визуально удлиняют пальцы и делают их хрупкими.

Кроме того, такие оттенки никоим образом не будут акцентировать внимание на возрастном изменении кожи, а, наоборот, придадут рукам более свежий и молодой вид. Нюдовый маникюр универсален, практичен и элегантен, он легко сочетается с любым образом, подходит как для повседневного и романтического стиля, так и для официальных образов.

Темный винный или бордовый оттенок

Какой трендовый маникюр для женщин 40+ / Фото: Freepik

Темные насыщенные оттенки, такие как бордовый или винный, также на пике зимних трендов. Эти цвета создают эффект длинных и изящных пальцев, особенно в сочетании с гладкой поверхностью ногтя без каких-либо украшений.

Бордовый маникюр имеет также омолаживающий эффект, добавляет образу роскоши и элегантности одновременно. Стоит помнить, что такие оттенки лучше наносить на ногти средней длины, так как длинные ногти бордовый визуально укорачивает. Этот цвет идеально подходит для вечерних и формальных мероприятий.

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