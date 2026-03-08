Эти деревья и кусты весной обрезать нельзя, иначе потеряете будущий урожай: советы садоводам

Весна — один из важнейших периодов по уходу за садом. Именно в это время многие садоводы начинают активно обрезать деревья и кустарники, чтобы сформировать хорошую крону и повысить урожайность. Однако не все растения хорошо переносят весеннюю обрезку. Некоторые деревья и ягодные кусты могут потерять большую часть будущего урожая, если обрезать их в неподходящее время. Дело в том, что плодовые почки у них формируются еще с осени, и весенняя обрезка может просто потерять будущие цветы и ягоды.

Вишня очень чувствительно реагирует на обрезку весной. Если проводить ее слишком поздно, когда уже начинается активное сокодвижение, дерево может ослабнуть. Кроме того, вместе с ветвями легко удалить значительную часть цветочных почек, что непосредственно повлияет на урожай. Именно поэтому эксперты рекомендуют проводить обрезку вишни после сбора ягод.

Черешня также плохо переносит весеннюю обрезку. В этот период дерево активно просыпается после зимы, и любое повреждение ветвей может привести к стрессу для растения. Поэтому черешня иногда начинает хуже плодоносить или даже болеть. Лучшее время для формирования кроны — конец лета или начало осени.

Абрикос — достаточно нежная культура, чувствительно реагирующая на любое вмешательство. Если обрезать его весной, дерево может потерять много сил и даже начать плакать соком. Это может ослабить растение и повлиять на будущий урожай. Именно поэтому обрезку абрикоса часто рекомендуют производить после плодоношения.

Смородина. Многие садоводы ошибочно обрезают смородину весной, когда на кустах уже начинают набухать почки. В этот момент можно легко удалить ветки, на которых будут формироваться ягоды. Лучше всего проводить обрезку смородины в конце осени или рано весной, когда растение еще находится в состоянии покоя.