- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 84
- Время на прочтение
- 2 мин
Эти деревья и кусты весной обрезать нельзя, иначе потеряете будущий урожай: советы садоводам
Профессиональные агрономы объяснили, какие растения лучше не трогать в этот период, чтобы не потерять свой сад.
Весна — один из важнейших периодов по уходу за садом. Именно в это время многие садоводы начинают активно обрезать деревья и кустарники, чтобы сформировать хорошую крону и повысить урожайность. Однако не все растения хорошо переносят весеннюю обрезку. Некоторые деревья и ягодные кусты могут потерять большую часть будущего урожая, если обрезать их в неподходящее время. Дело в том, что плодовые почки у них формируются еще с осени, и весенняя обрезка может просто потерять будущие цветы и ягоды.
Какие деревья и кустарники нельзя обрезать весной
Вишня очень чувствительно реагирует на обрезку весной. Если проводить ее слишком поздно, когда уже начинается активное сокодвижение, дерево может ослабнуть. Кроме того, вместе с ветвями легко удалить значительную часть цветочных почек, что непосредственно повлияет на урожай. Именно поэтому эксперты рекомендуют проводить обрезку вишни после сбора ягод.
Черешня также плохо переносит весеннюю обрезку. В этот период дерево активно просыпается после зимы, и любое повреждение ветвей может привести к стрессу для растения. Поэтому черешня иногда начинает хуже плодоносить или даже болеть. Лучшее время для формирования кроны — конец лета или начало осени.
Абрикос — достаточно нежная культура, чувствительно реагирующая на любое вмешательство. Если обрезать его весной, дерево может потерять много сил и даже начать плакать соком. Это может ослабить растение и повлиять на будущий урожай. Именно поэтому обрезку абрикоса часто рекомендуют производить после плодоношения.
Смородина. Многие садоводы ошибочно обрезают смородину весной, когда на кустах уже начинают набухать почки. В этот момент можно легко удалить ветки, на которых будут формироваться ягоды. Лучше всего проводить обрезку смородины в конце осени или рано весной, когда растение еще находится в состоянии покоя.
Малина нуждается в особом подходе к обрезке. Если срезать побеги весной без учета сорта можно потерять часть будущих ягод. Обычные сорта малины плодоносят на побегах прошлого года, поэтому их нужно сохранить. Удаляют только сухие, поврежденные или очень слабые ветви.