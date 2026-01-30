- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 244
- Время на прочтение
- 2 мин
Эти деревья могут разрушить ваш двор и дом: эксперты предупредили об угрозе
Агрессивные корни, слабая древесина и короткий срок жизни — риски, о которых часто узнают поздно. Специалисты назвали деревья, которые лучше не сажать возле дома.
Быстрорастущие деревья кажутся идеальным решением для тени и приватности, но часть из них может создать больше проблем, чем пользы. Специалисты предупреждают: отдельные популярные виды способны повреждать фундамент, ломаться во время непогоды, засорять двор или даже вытеснять другие растения.
Об этом сообщило издание martha stewart.
Эксперты по ландшафтному уходу Мелисса Гиггинс и Кристи Балдини назвали шесть деревьев, которые не стоит высаживать в жилых дворах.
Серебристый клен (Acer saccharinum)
Дерево ценится за выразительные листья с серебристым оттенком и раннее весеннее цветение. Но быстрый рост имеет обратную сторону: древесина уязвима к поломкам во время штормов, а широкие поверхностные корни часто повреждают газоны, тротуары и септические системы.
Плакучая ива (Salix babylonica)
Гибкие длинные ветви выглядят эффектно у водоемов, однако для жилых участков это не лучший выбор. Большой размер, обильный мусор из листьев и корни, активно «охотятся» на воду, представляют риск для небольших дворов. Ивы также часто ломаются во время бурь и ледяных дождей.
Осина дрожащая (Populus tremuloides)
Отличается красивой осенней палитрой и гладкой светлой корой, но растет слишком быстро и может достигать до 24 метров. Из-за высокой узкой кроны деревья легко переламываются ветром, что может привести к серьезным убыткам на приусадебной территории.
Белая сосна (Pinus strobus)
Это мощное долговечное дерево хорошо подходит для больших площадей и ветрозащитных полос. Впрочем, на частных участках оно создает проблемы: из-за климатических изменений и частых мокрых снегопадов тяжелые ветви могут массово ломаться, повреждая здания и другие насаждения.
Черная акация (Robinia pseudoacacia)
Морозостойкая и неприхотливая, однако быстро превращается в агрессивного «захватчика». Акация активно распространяется корневыми отпрысками и может занять весь двор. Удалить ее после укоренения — сложная и дорогая задача.
Тополя (Populus spp.)
Одна из самых быстрорастущих пород, способная прибавлять несколько метров в год. Но ее преимущества кратковременны: тополя живут недолго — в среднем 15-25 лет, часто болеют и ломаются. Корневая система настолько агрессивна, что может повредить дренаж и фундамент.
Напомним, ранее эксперты рассказали, какие именно растения стоит посадить в 2026 году для привлечения удачи и процветания.