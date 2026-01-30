Эти деревья могут разрушить ваш двор и дом: эксперты предупредили об угрозе

Тополя / © www.credits

Быстрорастущие деревья кажутся идеальным решением для тени и приватности, но часть из них может создать больше проблем, чем пользы. Специалисты предупреждают: отдельные популярные виды способны повреждать фундамент, ломаться во время непогоды, засорять двор или даже вытеснять другие растения.

Об этом сообщило издание martha stewart.

Эксперты по ландшафтному уходу Мелисса Гиггинс и Кристи Балдини назвали шесть деревьев, которые не стоит высаживать в жилых дворах.

Серебристый клен (Acer saccharinum)

Дерево ценится за выразительные листья с серебристым оттенком и раннее весеннее цветение. Но быстрый рост имеет обратную сторону: древесина уязвима к поломкам во время штормов, а широкие поверхностные корни часто повреждают газоны, тротуары и септические системы.

Плакучая ива (Salix babylonica)

Гибкие длинные ветви выглядят эффектно у водоемов, однако для жилых участков это не лучший выбор. Большой размер, обильный мусор из листьев и корни, активно «охотятся» на воду, представляют риск для небольших дворов. Ивы также часто ломаются во время бурь и ледяных дождей.

Осина дрожащая (Populus tremuloides)

Отличается красивой осенней палитрой и гладкой светлой корой, но растет слишком быстро и может достигать до 24 метров. Из-за высокой узкой кроны деревья легко переламываются ветром, что может привести к серьезным убыткам на приусадебной территории.

Белая сосна (Pinus strobus)

Это мощное долговечное дерево хорошо подходит для больших площадей и ветрозащитных полос. Впрочем, на частных участках оно создает проблемы: из-за климатических изменений и частых мокрых снегопадов тяжелые ветви могут массово ломаться, повреждая здания и другие насаждения.

Черная акация (Robinia pseudoacacia)

Морозостойкая и неприхотливая, однако быстро превращается в агрессивного «захватчика». Акация активно распространяется корневыми отпрысками и может занять весь двор. Удалить ее после укоренения — сложная и дорогая задача.

Тополя (Populus spp.)

Одна из самых быстрорастущих пород, способная прибавлять несколько метров в год. Но ее преимущества кратковременны: тополя живут недолго — в среднем 15-25 лет, часто болеют и ломаются. Корневая система настолько агрессивна, что может повредить дренаж и фундамент.

