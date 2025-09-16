Какие деревья нельзя обрезать осенью

Осень для садовода — время подготовки фруктовых деревьев к зиме. Многие берутся за секатор и обрезают деревья, чтобы облегчить им зимовку. Но не все культуры терпят такое вмешательство. Есть плодовые деревья, которые именно осенью закладывают цветочные почки, и любое повреждение ветвей в этот период означает потерю будущего урожая.

Какие деревья нельзя обрезать осенью, потому что урожая в следующем году не будет

Абрикос. В сентябре-октябре абрикос формирует большинство цветочных почек. Если удалить ветки в это время, вы буквально срежете потенциальные плоды и в следующем году фруктов не будет.

Черешня и вишня. Эти культуры особенно чувствительны к обрезке осенью. Потеря побегов приводит к уменьшению количества плодовых почек, а также повышает риск подмерзания древесины.

Слива. Слива закладывает урожай на однолетних приростах, поэтому любая обрезка осенью нивелирует урожайность следующего сезона.

Персик. Он формирует почки позже других косточковых, поэтому обрезка в осенний период забирает у дерева возможность обильно плодоносить.

Почему стоит дождаться весны и не обрезать эти деревья

Закладка урожая: осенью большинство косточковых деревьев формируют почки.

Защита от мороза: свежие срезы плохо заживают и становятся благоприятной средой для инфекций и морозобоин.

Сохранение сил дерева: после обрезки осенью оно тратит энергию на заживление, а не на подготовку к зимовке.

Когда нужно обрезать косточковые деревья

Безопаснее всего формировать крону и удалять лишние ветви весной, когда движение сока еще не началось, но дерево уже просыпается после зимы. В этот период оно лучше восстанавливается и не теряет будущий урожай.