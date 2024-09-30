Эти деревья ни в коем случае нельзя обрезать осенью: урожая в следующем сезоне не будет

Садоводы рекомендуют отложить обрезку некоторых деревьев до весны, иначе они не будут плодоносить и погибнут.
Осенью все садоводы занимаются обрезкой своего сада. Однако, некоторых деревьев нельзя трогать именно в это время года. Они просто могут не пережить зиму и погибнуть. А если и выживут, то урожая в следующем сезоне от них не дождаться, потому что они будут болеть. Рассказываем, ссылаясь на ресурс newsyou.info, какие деревья и кустарники не стоит обрезать осенью, чтобы они хорошо перенесли зиму и дали обильный урожай в следующем сезоне.
Какие деревья нельзя обрезать осенью: урожая не будет вообще
- Абрикосы, сливы, вишни и черешни. Эти деревья не следует беспокоить осенью, для них лучшей будет весенняя обрезка. Поскольку после обрезки на ветках останутся открытые "раны", куда будут попадать грибковые и другие болезнетворные бактерии. Эти заболевания могут погубить растение, так как осенью его иммунитет ослаблен, потому что все деревья готовятся к фазе покоя. Поэтому весной вместо цветения и плодоношения можно получить испорченные побеги деревьев и отсутствие урожая.
- Магнолию также не следует обрезать осенью, потому что она начнет выпускать зелень, что плохо скажется на растении. Магнолия может заболеть или вообще погибнуть, когда ударят морозы.
- Древовидный пион. Это растение закладывает летом цветочные почки на следующий сезон. Осенняя обрезка может навредить им, они не переживут такого стресса, поэтому не зацветут в следующем сезоне. Если есть необходимость, можно выполнить санитарную обрезку пиона, удалить сухие и больные побеги.
- Сирень также закладывает почки на верхушках своих побегов на следующий сезон. Поэтому осенняя обрезка скорее навредит растению, чем принесет пользу. Можно срезать больные, поврежденные и сухие ветки, а весной уже проредить кусты.
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