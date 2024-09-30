Эти деревья ни в коем случае нельзя обрезать осенью: урожая в следующем сезоне не будет

Осенью все садоводы занимаются обрезкой своего сада. Однако, некоторых деревьев нельзя трогать именно в это время года. Они просто могут не пережить зиму и погибнуть. А если и выживут, то урожая в следующем сезоне от них не дождаться, потому что они будут болеть. Рассказываем, ссылаясь на ресурс newsyou.info, какие деревья и кустарники не стоит обрезать осенью, чтобы они хорошо перенесли зиму и дали обильный урожай в следующем сезоне.

Какие деревья нельзя обрезать осенью: урожая не будет вообще

Абрикосы, сливы, вишни и черешни. Эти деревья не следует беспокоить осенью, для них лучшей будет весенняя обрезка. Поскольку после обрезки на ветках останутся открытые "раны", куда будут попадать грибковые и другие болезнетворные бактерии. Эти заболевания могут погубить растение, так как осенью его иммунитет ослаблен, потому что все деревья готовятся к фазе покоя. Поэтому весной вместо цветения и плодоношения можно получить испорченные побеги деревьев и отсутствие урожая.

Эти деревья не следует беспокоить осенью, для них лучшей будет весенняя обрезка. Поскольку после обрезки на ветках останутся открытые "раны", куда будут попадать грибковые и другие болезнетворные бактерии. Эти заболевания могут погубить растение, так как осенью его иммунитет ослаблен, потому что все деревья готовятся к фазе покоя. Поэтому весной вместо цветения и плодоношения можно получить испорченные побеги деревьев и отсутствие урожая. Магнолию также не следует обрезать осенью, потому что она начнет выпускать зелень, что плохо скажется на растении. Магнолия может заболеть или вообще погибнуть, когда ударят морозы.

также не следует обрезать осенью, потому что она начнет выпускать зелень, что плохо скажется на растении. Магнолия может заболеть или вообще погибнуть, когда ударят морозы. Древовидный пион. Это растение закладывает летом цветочные почки на следующий сезон. Осенняя обрезка может навредить им, они не переживут такого стресса, поэтому не зацветут в следующем сезоне. Если есть необходимость, можно выполнить санитарную обрезку пиона, удалить сухие и больные побеги.

Это растение закладывает летом цветочные почки на следующий сезон. Осенняя обрезка может навредить им, они не переживут такого стресса, поэтому не зацветут в следующем сезоне. Если есть необходимость, можно выполнить санитарную обрезку пиона, удалить сухие и больные побеги. Сирень также закладывает почки на верхушках своих побегов на следующий сезон. Поэтому осенняя обрезка скорее навредит растению, чем принесет пользу. Можно срезать больные, поврежденные и сухие ветки, а весной уже проредить кусты.

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