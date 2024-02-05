Эти древние фамилии остались только в Украине: проверьте, возможно ваша тоже входит в этот список

Некоторые украинские фамилии имеют действительно долгую историю. А есть еще такие, которых вы не найдете больше нигде в мире.

Фамилии наши предки давали не только по особенностям внешности, чертам характера или профессии. Но отдельно выделяют родовые имена, которые получали запорожские казаки. Интересно, что многих из них сегодня нет больше нигде в мире, кроме Украины.

Преподаватель украинского языка А. Ф. Нечипоренко, например, вдохновляется такими фамилиями, как Перебыйнис или Нагныбида. Если вы сами являетесь носителем такого родового имени, помните, что ваш род идет от запорожских казаков.

Такие жипописные фамилии с несколько юмористическим оттенком давали только в Запорожской Сечи. Как объясняет Нечипоренко, такая практика подражала украинским фольклорным традициям. Ведь всем нам еще с детства известны такие герои как Вернигор или Котигорошко.

Самое интересное, что аналогов в других языках просто не существует. Это эксклюзив, который присущ только украинскому языку и культуре.

Сюда же можно отнести фамилии Завалыпич, Майборода, Нейижборщ, Тягнырядно, Вырвыкышка, Затулывитер, Несвятыпаска, Гуляйдень или Грызыдуб.

Учитель отметил, что украинские фамилии являются одним из важных ресурсов для исследования украинской истории, культуры и языка. Они лишь подтверждают, насколько велик талант украинского народа даже в таком процессе как создание родовых имен.

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