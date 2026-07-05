Эти духи уже не в моде: какие ароматы потеряли актуальность 2026 года

Духи. / © Credits

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Парфюмерия, как и мода, постоянно меняется, отражая новые тенденции, образ жизни и предпочтения людей. В этом году главный акцент смещается на естественность, эмоциональный комфорт и стремление к подлинности.

Как правильно выбирать современные ароматы, которые уже не актуальны, рассказали эксперты Vogue Italia.

Парфюмерные тренды меняют. Популярные в последние годы гурманские композиции становятся более сдержанными и многогранными. Среди женщин растет интерес к стойким ароматам с выразительным шлейфом. Барышни предпочитают духи, которые имеют собственный характер и способны создавать эмоциональную связь с владельцем. На этом фоне некоторые ольфакторные тенденции, которые были на пике популярности, постепенно теряют актуальность.

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Ароматы, которые уже не актуальны в 2026-м.

Минималистичные ароматы

Ароматы, построенные вокруг нескольких доминантных и легко узнаваемых нот, теряют позиции. Они уступили место более сложным композициям, в которых классические ванильные и мускусные ноты обогащаются неожиданными композициями.

Гурманские аккорды развиваются, открываясь пряным и цитрусовым контрастам, таким как кайенский перец, бергамот и шафран. Эти ноты придают духам глубины, напряжения и характера.

Ароматы, создающие эффект «чистоты»

Даже классический эффект «только что вышедшие из душа» приобретает новое звучание. Ароматы, только напоминающие запах мыла без особых оттенков, уже не вызывают восторга. В то же время они эволюционируют в сторону более изощренных композиций, сочетающихся с кожей и подчеркивающих ее природную химию.

Ароматы напоминающие десерты и кофейные напитки

Ароматы, ассоциирующиеся со свежеиспеченной выпечкой, горячим шоколадом или пряным кофе, уступают место более изысканным интерпретациям.

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Фруктовые нотки, обогащенные специями и амбровыми аккордами, сохраняют свою чувственность и интенсивность, но с элегантным, нюансированным и современным результатом.

Вдохновляющие ароматы

Духов с красивым флаконом или удачной рекламной кампанией уже недостаточно, чтобы покорить покупателей. Все больше людей выбирают ароматы, которые не просто приятно звучат, а вызывают воспоминания, вдохновляют или создают особое настроение.

Популярность приобретают композиции с собственной историей и характером. Такие духи помогают выразить индивидуальность и формируют эмоциональную связь со своим владельцем.

Сегодня ценность духов все больше измеряется их способностью пробуждать воспоминания, пробуждать эмоции и рассказывать личную историю. Таким образом, ароматы становятся историями, которые можно носить.

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Напомним, мы писали о летних духах-афродизиаках для мужчин. Они вызывают сильное влечение и оставляют длительное впечатление. Их теплые, чувственные и соблазнительные ноты не только привлекают внимание, но и создавать особую атмосферу, которую сложно забыть.

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