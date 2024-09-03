Эти два продукта портят вкус и структуру мясных котлет: ни в коем случае их не добавляйте

Большинство украинцев хотя бы раз в жизни точно добавляли их в котлеты. Эта ошибка очень типична для старшего поколения людей, живших во времена СССР.

Скорее всего, вы будете очень удивлены, но этими продуктами являются популярные ингредиенты в котлетах. А именно – молоко и яйца.

Когда-то было мнение, что яйца нужно обязательно добавлять в фарш, чтобы котлеты держали форму и не разваливались. На самом деле этот продукт ничего не скрепляет.

Если вы к фаршу добавите немного белого хлеба (а он здесь играет роль не ингредиента для экономии средств), то на сковороде котлета будет точно держать свою форму. А вот с яйцом это блюдо получится резиновым и сухим, поскольку яйца сворачиваются.

Молоко также часто добавляли к котлетам, считая, что оно сделает их более нежными и сочными. Однако это также далеко от истины.

Специалисты утверждают, что сочетание мясного и молочного белка приводит к совершенно противоположному результату. Котлеты слишком быстро теряют большинство мясного сока, поэтому становятся сухими и совсем не аппетитными.

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