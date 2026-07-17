Эти два симптома у собаки могут стоить ей жизни: ветеринар призвал действовать немедленно

Собака / © pexels.com

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Ветеринары призвали владельцев собак не игнорировать внезапные изменения в состоянии своих питомцев. Если животное начало без видимой причины дрожать или у него резко вздулся живот, откладывать визит в клинику не стоит. Один из этих симптомов может быть признаком опасного для жизни заболевания.

Об этом сообщило издание Express.

Специалисты британской ветеринарной клиники Green Pastures Vets обратили внимание на эти симптомы в видео, опубликованном в TikTok. Они пояснили, что владельцам домашних животных не всегда легко понять, когда ситуация действительно требует немедленного вмешательства. В отличие от людей, собаки не могут словами рассказать, что именно их беспокоит, поэтому любые изменения в поведении или самочувствии требуют внимания со стороны хозяев.

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Ветеринары отметили, что собаки выражают свое физическое состояние и дискомфорт посредством поведения, движений и других внешних признаков. Именно поэтому важно следить за любыми нетипичными проявлениями, особенно в периоды жаркой погоды.

В видео один из врачей спросил коллегу, является ли чрезвычайной ситуацией случай, когда собака без видимой причины начинает дрожать. Ветеринар ответила, что в такой ситуации лучше не рисковать и обратиться в клинику, чтобы убедиться, что животному ничего не угрожает.

В то же время внезапное вздутие живота специалисты назвали неотложным состоянием. По их словам, это может быть проявлением острого расширения и заворот желудка (ОРЗЖ) — патологии, при которой желудок сначала наполняется газами и увеличивается в размерах, а затем перекручивается. Ветеринар подчеркнула, что без срочного хирургического вмешательства животное может погибнуть.

По данным благотворительной ветеринарной организации PDSA, ОРЗЖ является одним из самых опасных состояний у собак. Наиболее распространенными его симптомами являются вздутие живота, рвотные позывы или рвота, а также беспокойство. При этом признаки могут проявляться не одновременно, поэтому владельцы не всегда сразу замечают проблему.

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В PDSA отмечают, что лечение ОРЗЖ, как правило, требует операции, в ходе которой желудок возвращают в нормальное положение. В то же время даже своевременная ветеринарная помощь не всегда гарантирует спасение животного.

Чаще всего острое расширение и заворот желудка диагностируют у собак крупных и гигантских пород с глубокой грудной клеткой. К группе риска относятся немецкие овчарки, немецкие доги, сенбернары и доберманы. Кроме того, по данным PDSA, повышенный риск наблюдается у собак, у которых один из родителей или сородичей из того же помета уже перенес это заболевание. Чаще всего заболевание развивается у животных среднего и пожилого возраста.

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