Эти два сорта огурцов сажают на Закарпатье: они без проблем выдерживают холодные ночи и быстро дают большой урожай.

Какие огурцы не боятся холода / © unsplash.com

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Огурцы относятся к теплолюбивым культурам, которые лучше всего растут и плодоносят в летний период, при обильном солнечном освещении и умеренно защищенной от ветра среде. Для полноценного развития растения нуждаются в стабильном тепле: при температуре ниже +15 °С процесс формирования плодов замедляется, цветение становится вялым, а завязи могут совсем не образоваться.

В прохладных регионах или при затяжных дождях в начале лета возрастает риск грибковых инфекций, приводящих к гниению корневой системы, ухудшая общее состояние растений и снижая урожай.

Современные селекционные достижения позволили получить огуречные сорта, способные выдерживать меняющиеся и неблагоприятные погодные условия. Но есть два выносливых сорта, которые прекрасно приживаются в условиях умеренно-континентального климата Закарпатья — с холодными зимами, а также контрастным летом, которое может быть как засушливым, так и дождливым.

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Каскад

Сорт огурцов Каскад — это раннеспелая разновидность, опыление которого осуществляется пчелами. Его ключевое преимущество — высокая адаптивность к пониженным температурам и обильным осадкам, что делает его надежным выбором для регионов с нестабильными погодными условиями.

Этот сорт огурцов неприхотлив в уходе и демонстрирует стабильную урожайность даже в неблагоприятных климатических условиях. Зеленцы достигают 13-15 см в длину, весят в среднем 90-120 граммов и имеют плотную, хрустящую мякоть с приятным сладковатым вкусом.

Семена можно высевать уже в мае, а первые плоды созревают через 45–50 дней. Благодаря своей выносливости и легкости в уходе, этот сорт является оптимальным выбором для дачников, не имеющих возможности постоянно ухаживать за грядками или проживающих в регионах с прохладным климатом.

Маша

Огурцы сорта Маша — идеальный выбор для выращивания в условиях умеренно-континентального климата Закарпатья. Этот сорт отличается высокой стойкостью к прохладной погоде, способностью формировать завязь даже при низких температурах и превосходными вкусовыми качествами, что делает его популярным среди садоводов.

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Огурцы сорта Маша идеально подходят как для потребления в свежем виде, так и для заготовки. Плоды цилиндрической формы созревают через 40-45 дней после высева, достигая длины от 6 до 12 см. При надлежащем уходе каждое растение образует 6-7 плодов в каждом узле. Плоды этого сорта отличаются дружественным созреванием, имеют нежный вкус без горечи и высокий иммунитет к болезням.

Сорт Маша подходит для выращивания как в тепличных условиях, так и на открытых грядках.