Эти два старинных имени для девочек возвращаются в моду: как назвать ребенка в 2025 году

Выбрать имя для малыша – задача непростая, ведь существует множество вариантов, но важно найти именно то, которое больше всего подойдет вашему ребенку.

Одни родители предпочитают классические украинские имена, другие – иностранные, а некоторые выбирают старинные имена, наполненные особой энергией и богатой историей. Сегодня мы расскажем о двух старинных женских именах, которые снова становятся популярными в Украине.

Оливия

Это древнее имя имеет латинские корни и широко распространено в европейских странах. В Украине его популярность стремительно растет. Считается, что женщина с таким именем способна внести значительный вклад в общественную жизнь.

Оливии – сильные, решительные и оптимальные личности. Они стремятся добиться профессиональных высот и материального благополучия. Им присуща принципиальность и прямолинейность, а также умение объективно анализировать ситуацию.

Несмотря на дружелюбие, Оливии чувствуют себя более комфортно среди мужчин, чем в женском коллективе. Они ориентированы на самореализацию и карьеру, поэтому не спешат вступать в брак. Их идеальный партнер – умный, решительный мужчина с высоким социальным статусом.

Милана

Это имя имеет давнее происхождение и популярно не только в Украине, но и во многих славянских странах. В Х веке оно также встречалось среди итальянской знати.

Миланы – изящные, загадочные и женственные. Они любят быть в центре внимания, быстро завоевывают благосклонность окружающих благодаря своей коммуникабельности и уверенности. В профессиональной деятельности они уравновешенны, дипломатичны и добиваются значительных успехов.

Миланы могут быть ревнивы, поэтому для них важно доверять своему партнеру. В то же время они преданны, заботливы и становятся любящими женами и заботливыми матерями. Большое значение в их жизни имеет семья, и они с удовольствием уделяют время детям и домашнему уюту.

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