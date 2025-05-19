Эти два знака зодиака могут тянуть из вас энергию: как их распознать и защититься

Какие знаки зодиака тянут из других энергию / © www.freepik.com/free-photo

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Астрологи назвали двух представителей зодиакального круга, которые чаще всего становятся энергетическими вампирами. Это Рак и Скорпион.

Кто такой эмоциональный или энергетический вампир

Это человек, который бессознательно подпитывается эмоциями других. Такие люди могут затевать ссоры, бывают слишком раздражительны, постоянно кого-то критикуют и оказываются в центре драматических событий. Они не всегда понимают, как их поведение влияет на окружающих, но после общения с ними другие чувствуют себя опустошенными. А все потому, что во время коммуникации они вызывают сильные эмоции — раздражение, уныние, даже злость. А потом им становится хорошо, потому что они подпитались этой энергией, делясь своими переживаниями или проблемами.

Эксперты по эзотерике говорят, что больше всего от этого страдают открытые и эмпатичные люди. С точки зрения психологии, эмоциональный вампиризм — это защитный механизм. Манипуляции и драматизм помогают человеку справляться с внутренними страхами, но за счет других.

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Скорпион — это затягивающая страсть

Скорпионы — очень магнетические личности, потому что ими управляет планета глубоких трансформаций и чувств — Плутон. Они умеют завораживать, но вместе с тем и истощать. Скорпионы могут сами провоцировать конфликты, кризисы и переживания. Они могут быть тревожными, подозрительными и ревнивыми и заставляют других постоянно быть в напряжении.

Однако не все Скорпионы такие, если они работают над собой, их страсть становится вдохновляющей, а не разрушительной.

Рак — угнетающая забота

Раки умеют заботиться о других, потому что ими руководит Луна, символизирующая глубокие чувства и интуицию. Но их эмоциональная глубина иногда играет против них. Раки могут быть такими заботливыми, что это превращается в зависимость. Их перепады настроения, склонность цепляться за прошлое или избегать конфликтов могут создавать тяжелую атмосферу в семье или в кругу друзей.

К счастью, Раки, которые учатся справляться со своими чувствами, становятся заботливыми и верными друзьями и партнерами.

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