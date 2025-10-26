Эти два знака зодиака наиболее эгоистичны: они убеждены, что мир вращается только вокруг них

Какие знаки зодиака наиболее эгоистичны / © Mixnews

Каждый из нас иногда может быть немного эгоистом — это естественно. Но некоторые люди делают это с невероятной лёгкостью, даже не замечая, что ставят себя в центр любой ситуации. Астрологи убеждены: звезды тоже влияют на уровень эгоизма. И есть два знака, для которых любовь к себе — не порок, а образ жизни. Они уверены, что их интересы, мысли и желания должны быть главными.

Лев

Львы рождены, чтобы быть в центре внимания. Им нужно, чтобы их замечали, хвалили и восхищались ими. Их эгоизм не всегда злой или корыстный, чаще это способ утвердиться и почувствовать свою важность. Львы искренне верят, что приносят миру добро, потому и заслуживают уважения. Однако если их не признают или критикуют, они могут стать резкими, оскорбительными и даже манипулятивными.

Как ладить со Львом:

Хвалите искренне, но не льстите.

Не соперничайте за внимание, лучше дайте ему роль лидера.

Покажите, что цените его щедрость, и он откроется навстречу.

Близнецы

На первый взгляд, Близнецы кажутся легкими в общении, веселыми и открытыми. Но за этим скрывается сосредоточенность на собственных эмоциях и потребностях. Они часто меняют планы, не предупредив других, говорят только о себе и легко забывают об обещаниях. Их эгоизм — эмоциональный и ситуативный, но от этого не менее раздражительный для других людей.

Как найти общий язык с Близнецами: