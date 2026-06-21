- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 295
- Время на прочтение
- 2 мин
Эти две вечерние привычки могут медленно разрушать ваше сердце: врачи бьют тревогу
Ученые назвали привычки, портящие качество сна и работу сердца в долгосрочной перспективе.
Мы часто фокусируемся на правильном питании и спорте, забывая, что наш организм нуждается в серьезном восстановлении именно ночью. Как выяснили ученые, даже самые маленькие вечерние повадки могут стать «тихими убийцами» для вашей сердечно-сосудистой системы, постепенно истощая организм изнутри.
Об этом сообщает издание Egeszsegkalauz.
Сон — это не просто отдых, а время, когда происходят критически важные процессы: вырабатываются гормоны, стабилизируется давление и восстанавливается работа сердца. Если этот процесс постоянно прерывается, организм не успевает «перезагрузиться», что со временем приводит к воспалению, сбоям в обмене веществ и серьезным сердечным заболеваниям.
Главными врагами вашего ночного отдыха, по словам экспертов, является употребление алкоголя перед сном и слишком поздний ужин.
Многие ошибочно полагают, что бокал вина помогает расслабиться. На самом же деле спиртное лишь ухудшает качество сна: оно нарушает естественные циклы, заставляет чаще просыпаться и критически уменьшает время, необходимое для глубокой фазы сна. В результате человек не высыпается, даже если проведет в постели 8-9 часов.
Не менее вредной оказалась и привычка плотно ужинать перед сном. Когда пищеварительная система остается активной ночью, организм не может настроиться на свой естественный ритм. Это не только затрудняет засыпание, но и оказывает негативное влияние на уровень сахара и метаболизм.
Исследователи отмечают, что проблема не возникает мгновенно. Риски становятся реальными, когда эти действия превращаются в регулярные привычки. Хроническое недосыпание и низкое качество отдыха тесно связаны с развитием гипертонии, ожирения и диабета 2 типа.
Чтобы защитить сердце, специалисты рекомендуют придерживаться нескольких простых правил:
отказаться от алкоголя прямо перед сном;
перенести ужин на время за несколько часов до отдыха;
соблюдать стабильный график сна.
Вывод ученых прост: здоровье сердца зависит не только от того, что вы делаете днем, но и от того, как качественно вы отдыхаете ночью.
Напомним, кардиологи ранее объяснили, что лучшее сердце защищают не радикальные диеты или изнурительные тренировки, а небольшие регулярные изменения, которые человек способен поддерживать каждый день.