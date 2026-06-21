Эти две вечерние привычки могут медленно разрушать ваше сердце: врачи бьют тревогу

Сердце / © Credits

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Мы часто фокусируемся на правильном питании и спорте, забывая, что наш организм нуждается в серьезном восстановлении именно ночью. Как выяснили ученые, даже самые маленькие вечерние повадки могут стать «тихими убийцами» для вашей сердечно-сосудистой системы, постепенно истощая организм изнутри.

Об этом сообщает издание Egeszsegkalauz.

Сон — это не просто отдых, а время, когда происходят критически важные процессы: вырабатываются гормоны, стабилизируется давление и восстанавливается работа сердца. Если этот процесс постоянно прерывается, организм не успевает «перезагрузиться», что со временем приводит к воспалению, сбоям в обмене веществ и серьезным сердечным заболеваниям.

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Главными врагами вашего ночного отдыха, по словам экспертов, является употребление алкоголя перед сном и слишком поздний ужин.

Многие ошибочно полагают, что бокал вина помогает расслабиться. На самом же деле спиртное лишь ухудшает качество сна: оно нарушает естественные циклы, заставляет чаще просыпаться и критически уменьшает время, необходимое для глубокой фазы сна. В результате человек не высыпается, даже если проведет в постели 8-9 часов.

Не менее вредной оказалась и привычка плотно ужинать перед сном. Когда пищеварительная система остается активной ночью, организм не может настроиться на свой естественный ритм. Это не только затрудняет засыпание, но и оказывает негативное влияние на уровень сахара и метаболизм.

Исследователи отмечают, что проблема не возникает мгновенно. Риски становятся реальными, когда эти действия превращаются в регулярные привычки. Хроническое недосыпание и низкое качество отдыха тесно связаны с развитием гипертонии, ожирения и диабета 2 типа.

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Чтобы защитить сердце, специалисты рекомендуют придерживаться нескольких простых правил:

отказаться от алкоголя прямо перед сном;

перенести ужин на время за несколько часов до отдыха;

соблюдать стабильный график сна.

Вывод ученых прост: здоровье сердца зависит не только от того, что вы делаете днем, но и от того, как качественно вы отдыхаете ночью.

Напомним, кардиологи ранее объяснили, что лучшее сердце защищают не радикальные диеты или изнурительные тренировки, а небольшие регулярные изменения, которые человек способен поддерживать каждый день.

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