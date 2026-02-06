Эти джинсы из девяностых снова вернулись в моду: маскируют живот и удлиняют ноги

Какие джинсы в моде 2026 года / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Джинсы уже давно перестали быть повседневной одеждой, они определяют стиль, подчеркивают фигуру и способны кардинально изменить пропорции тела. В 2026 году в моду вернулось сразу несколько моделей из прошлого века. Некоторые помнят их с юности, другие открывают заново, но все соглашаются в одном: эти фасоны делают фигуру стройнее, скрывают лишние килограммы и создают эффект более длинных ног.

Джинсы с высокой талией

Какие джинсы в моде 2026 года / © Фото из открытых источников

Когда-то это была обычная модель, а сегодня главный инструмент визуальной коррекции фигуры. Преимущества этих джинсов:

мгновенно маскируют живот;

приподнимают линию талии, делая ноги длиннее;

формируют красивый силуэт даже без ремня;

подходят для всех возрастов и типов фигуры.

Это самая универсальная модель 2026, которая делает фигуру более пропорциональной.

Реклама

Прямые джинсы

Какие джинсы в моде 2026 года / © Фото из открытых источников

Их простота — главный тренд современного минимализма. Преимущества джинсов:

создают четкую вертикаль, что визуально делает фигуру более стройной;

не облегают бедра, поэтому не подчеркивают проблемные зоны;

идеально сочетаются с любой обувью — кедами, ботинками, каблуками;

уместны в повседневных и праздничных образах.

Это именно те «вечные» джинсы, которые всегда выглядят стильно и роскошно.

Джинсы-мом

Какие джинсы в моде 2026 года / © Фото из открытых источников

Вернулись на модный олимп, потому что очень удобные, практичные и удачно подчеркивают талию. Они:

имеют высокий пояс и штанины свободного кроя, поэтому визуально корректируют фигуру;

скрывают животик, бока и округлые бедра;

очень комфортны, поэтому подходят для ежедневного ношения;

отлично работают в спортивных и casual-образах.

Джинси-мом стали любимой моделью для женщин за сорок, ведь омолаживают общий образ и выглядят стильно.

Реклама

Широкие прямые джинсы

Какие джинсы в моде 2026 года / © Фото из открытых источников

Раньше их носили как рабочую одежду, а сейчас они символ свободного, элегантного и яркого стиля. Такие джинсы:

эффектно сужают талию;

скрывают любые недостатки нижней части тела;

имеют дорогой и элегантный вид;

не обтягивают ноги, что придает комфорт и легкость.

Широкие джинсы подходят для тех, кто хочет выглядеть стильно без лишних деталей в своем образе.