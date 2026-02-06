ТСН в социальных сетях

Эти джинсы из девяностых снова вернулись в моду: маскируют живот и удлиняют ноги

Какие модели джинсов лучше всего подчеркивают фигуру, скрывают живот и визуально удлиняют фигуру.

Вера Хмельницкая
Какие джинсы в моде 2026 года

Какие джинсы в моде 2026 года / © www.freepik.com/free-photo

Джинсы уже давно перестали быть повседневной одеждой, они определяют стиль, подчеркивают фигуру и способны кардинально изменить пропорции тела. В 2026 году в моду вернулось сразу несколько моделей из прошлого века. Некоторые помнят их с юности, другие открывают заново, но все соглашаются в одном: эти фасоны делают фигуру стройнее, скрывают лишние килограммы и создают эффект более длинных ног.

Джинсы с высокой талией

Какие джинсы в моде 2026 года / © Фото из открытых источников

Какие джинсы в моде 2026 года / © Фото из открытых источников

Когда-то это была обычная модель, а сегодня главный инструмент визуальной коррекции фигуры. Преимущества этих джинсов:

  • мгновенно маскируют живот;

  • приподнимают линию талии, делая ноги длиннее;

  • формируют красивый силуэт даже без ремня;

  • подходят для всех возрастов и типов фигуры.

Это самая универсальная модель 2026, которая делает фигуру более пропорциональной.

Прямые джинсы

Какие джинсы в моде 2026 года / © Фото из открытых источников

Какие джинсы в моде 2026 года / © Фото из открытых источников

Их простота — главный тренд современного минимализма. Преимущества джинсов:

  • создают четкую вертикаль, что визуально делает фигуру более стройной;

  • не облегают бедра, поэтому не подчеркивают проблемные зоны;

  • идеально сочетаются с любой обувью — кедами, ботинками, каблуками;

  • уместны в повседневных и праздничных образах.

Это именно те «вечные» джинсы, которые всегда выглядят стильно и роскошно.

Джинсы-мом

Какие джинсы в моде 2026 года / © Фото из открытых источников

Какие джинсы в моде 2026 года / © Фото из открытых источников

Вернулись на модный олимп, потому что очень удобные, практичные и удачно подчеркивают талию. Они:

  • имеют высокий пояс и штанины свободного кроя, поэтому визуально корректируют фигуру;

  • скрывают животик, бока и округлые бедра;

  • очень комфортны, поэтому подходят для ежедневного ношения;

  • отлично работают в спортивных и casual-образах.

Джинси-мом стали любимой моделью для женщин за сорок, ведь омолаживают общий образ и выглядят стильно.

Широкие прямые джинсы

Какие джинсы в моде 2026 года / © Фото из открытых источников

Какие джинсы в моде 2026 года / © Фото из открытых источников

Раньше их носили как рабочую одежду, а сейчас они символ свободного, элегантного и яркого стиля. Такие джинсы:

  • эффектно сужают талию;

  • скрывают любые недостатки нижней части тела;

  • имеют дорогой и элегантный вид;

  • не обтягивают ноги, что придает комфорт и легкость.

Широкие джинсы подходят для тех, кто хочет выглядеть стильно без лишних деталей в своем образе.

