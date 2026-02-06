- Дата публикации
Эти джинсы из девяностых снова вернулись в моду: маскируют живот и удлиняют ноги
Какие модели джинсов лучше всего подчеркивают фигуру, скрывают живот и визуально удлиняют фигуру.
Джинсы уже давно перестали быть повседневной одеждой, они определяют стиль, подчеркивают фигуру и способны кардинально изменить пропорции тела. В 2026 году в моду вернулось сразу несколько моделей из прошлого века. Некоторые помнят их с юности, другие открывают заново, но все соглашаются в одном: эти фасоны делают фигуру стройнее, скрывают лишние килограммы и создают эффект более длинных ног.
Джинсы с высокой талией
Когда-то это была обычная модель, а сегодня главный инструмент визуальной коррекции фигуры. Преимущества этих джинсов:
мгновенно маскируют живот;
приподнимают линию талии, делая ноги длиннее;
формируют красивый силуэт даже без ремня;
подходят для всех возрастов и типов фигуры.
Это самая универсальная модель 2026, которая делает фигуру более пропорциональной.
Прямые джинсы
Их простота — главный тренд современного минимализма. Преимущества джинсов:
создают четкую вертикаль, что визуально делает фигуру более стройной;
не облегают бедра, поэтому не подчеркивают проблемные зоны;
идеально сочетаются с любой обувью — кедами, ботинками, каблуками;
уместны в повседневных и праздничных образах.
Это именно те «вечные» джинсы, которые всегда выглядят стильно и роскошно.
Джинсы-мом
Вернулись на модный олимп, потому что очень удобные, практичные и удачно подчеркивают талию. Они:
имеют высокий пояс и штанины свободного кроя, поэтому визуально корректируют фигуру;
скрывают животик, бока и округлые бедра;
очень комфортны, поэтому подходят для ежедневного ношения;
отлично работают в спортивных и casual-образах.
Джинси-мом стали любимой моделью для женщин за сорок, ведь омолаживают общий образ и выглядят стильно.
Широкие прямые джинсы
Раньше их носили как рабочую одежду, а сейчас они символ свободного, элегантного и яркого стиля. Такие джинсы:
эффектно сужают талию;
скрывают любые недостатки нижней части тела;
имеют дорогой и элегантный вид;
не обтягивают ноги, что придает комфорт и легкость.
Широкие джинсы подходят для тех, кто хочет выглядеть стильно без лишних деталей в своем образе.