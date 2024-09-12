Эти фамилии давали только могущественным украинцам: проверьте по списку свою

Интересно знать о том, что казаки часто меняли свои фамилии, потому что верили, что родовое имя наделяет храбростью и невероятной силой.

Украинские фамилии несут в себе тайны рода, особенности его характера и обычаев. Родовые имена давались украинцам по внешним чертам, характеру, месту жительства, роду занятий и т.д. Также многие фамилии наши предки получали по признаку своей физической силы. В прошлом людей, которые имели чрезвычайную силу и мощь, очень уважали. Ведь такие мужчины могли защитить интересы семьи, общины или родины. Поэтому люди с крепким телосложением и незаурядной силой получали фамилии, отмечавшие их могущество.

Какие родовые имена давали самым сильным украинцам

Языковед Юрий Редько в своей работе "Современные украинские фамилии" отмечает, что есть такие фамилии, которые давались людям крепкого телосложения с чрезвычайной физической силой. Вот некоторые из таких родовых имен:

Дужий;

Жилавый;

Зализный;

Мицный;

Кремень.

Еще есть ряд фамилий, которые получали люди, которые имели крепкое телосложение или были достаточно тучными. К таким относятся:

Дебелый;

Здоровега;

Важкий;

Годованый;

Товстый;

Грубый;

Барыло;

Широкий.

Еще стоит упомянуть достаточно интересный пример. Прибывающие на Сечь запорожские казаки меняли свои фамилии по нескольким причинам. Во-первых, чтобы их не поймали и не вернули до пана. Во-вторых, они верили, что таким образом смогут оказаться непобедимыми. Например, это такие фамилии:

Вернидуб;

Вернигора;

Вырвидуб;

Завалинич;

Убийвовк и т.д.

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